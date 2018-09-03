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Курс валют на 3 сентября: американский доллар незначительно подешевел

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Курс валют НБУ на 3 сентября
Курс валют НБУ на 3 сентября / etcetera.media

На понедельник, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта подешевела на одну копейку, евро остался на том же уровне.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 сентября цена американского доллара составит 28,27 гривны.

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Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он остался на уровне с курсом на пятницу, 31 августа и стоит те же 33,06 гривны.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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