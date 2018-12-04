Курс валют на 4 декабря: доллар и евро продолжают дешеветь
На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, по официальным данным НБУ, американская и европейская валюта продолжают сдавать позиции.
По информации государственного регуляторного органа, американский доллар подешевеет на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Его стоимость во вторник, 4 декабря, составит 28 гривен 17 копеек.
В свою очередь, европейская валюта упадет в цене на 14 копеек по сравнению с курсом на 3 декабря.
Так, его цена составит 31 гривну 92 копейки.
Источник: 24 канал
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