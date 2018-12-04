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      Курс валют на 4 декабря: доллар и евро продолжают дешеветь

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      Курс валют НБУ на сегодня 4 декабря 2018 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 4 декабря / rg.ru

      На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, по официальным данным НБУ, американская и европейская валюта продолжают сдавать позиции.

      По информации государственного регуляторного органа, американский доллар подешевеет на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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      Его стоимость во вторник, 4 декабря, составит 28 гривен 17 копеек.

      В свою очередь, европейская валюта упадет в цене на 14 копеек по сравнению с курсом на 3 декабря.

      Так, его цена составит 31 гривну 92 копейки.

       

      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Доллар Валюта евро
      Источник: 24 канал
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