Курс валют на 5 июня: евро существенно прибавил в цене, доллар также подорожал

На вторник, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ как американская, так и европейская валюта прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 июня цена американского доллара составит 26,13 гривны.

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Заметим, что это на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, однако уже существеннее – плюс 20 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 4 июня.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,67 гривны.