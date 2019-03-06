Курс валют на 6 марта: доллар и евро подешевели

На среду, 6 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 марта цена американского доллара составит 26 гривен 76 копеек.

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То есть это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Европейская валюта также подешевела на 10 копеек. Поэтому в среду евро будет стоить 30 гривен 31 копейку.