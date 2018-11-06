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      Курс валют на 6 ноября: евро существенно упал, доллар также обесценился

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      Курс валют НБУ на 6 ноября: евро и доллар уратили в цене
      Курс валют НБУ на 6 ноября: евро и доллар уратили в цене / purefx.co.uk

      На вторник, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 ноября цена американского доллара составит 28,02 гривны.

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      Заметим, что это на 11 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

      Что касается евро, то он также подешевел, однако уже существеннее. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена уменьшилась аж на 26 копеек.

      Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,85 гривны.

      Теги: Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Новости Украины Деньги НБУ
      Источник: 24 канал
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