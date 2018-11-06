На вторник, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты потеряли в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 ноября цена американского доллара составит 28,02 гривны.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Заметим, что это на 11 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Что касается евро, то он также подешевел, однако уже существеннее. Если сравнивать с курсом на понедельник, его цена уменьшилась аж на 26 копеек.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,85 гривны.