Курс валют 6 декабря: валюта продолжает дешеветь

На пятницу, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные мировые валюты снова подешевели.

Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, 6 декабря цена американского доллара составит 23 гривны 88 копеек.

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Это на 5 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 5 декабря.

В то же время, главная валюта Евросоюза потеряла в цене по отношению к гривне немного меньше – 2 копейки.

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 49 копеек.