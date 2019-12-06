10:14
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Курс валют 6 декабря: валюта продолжает дешеветь

      218 Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 6 декабря / GettyImages

      На пятницу, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные мировые валюты снова подешевели.

      Как сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте, 6 декабря цена американского доллара составит 23 гривны 88 копеек.

      Интересно: Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      Это на 5 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 5 декабря.

      В то же время, главная валюта Евросоюза потеряла в цене по отношению к гривне немного меньше – 2 копейки.

      Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 26 гривен 49 копеек.

      Когда День святого Николая в Украине: дата праздника
      сегодня
      3484
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська 4
      сегодня , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 336
      сегодня , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3654
      сегодня , 07:15 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 340
      сегодня , 07:06 Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда
      Ірина Поліщук 571
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук