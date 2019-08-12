Курс валют на 12 августа: доллар и евро синхронно упали в цене

На понедельник, 12 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно потеряли в цене.

Согласно данным государственного регуляторного органа, 12 августа один американский доллар будет стоить 25,09 гривен.

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Заметим, что это на 23 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он подешевел на столько же – также минус 23 копейки, если сравнивать с курсом предыдущего банковского дня.

Следовательно, в понедельник за единицу европейской валюты придется выложить 28,1 гривен.