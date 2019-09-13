Курс валют на 13 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь
На пятницу, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные валюты США и Евросоюза продолжают существенно терять в цене.
По данным НБУ, в пятницу доллар потеряет в своей цене сразу 13 копеек.
Обратите внимание: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
13 сентября за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 83 копейки.
Зато евро будет стоить аж на 25 копеек меньше, чем накануне.
В пятницу стоимость одного евро составит 27 гривен 22 копейки.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии