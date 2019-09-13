Курс валют на 13 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь

На пятницу, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные валюты США и Евросоюза продолжают существенно терять в цене.

По данным НБУ, в пятницу доллар потеряет в своей цене сразу 13 копеек.

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13 сентября за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 83 копейки.

Зато евро будет стоить аж на 25 копеек меньше, чем накануне.

В пятницу стоимость одного евро составит 27 гривен 22 копейки.