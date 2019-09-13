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      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 13 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 13 сентября / GettyImages

      На пятницу, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные валюты США и Евросоюза продолжают существенно терять в цене.

      По данным НБУ, в пятницу доллар потеряет в своей цене сразу 13 копеек.

      Обратите внимание: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      13 сентября за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 83 копейки.

      Зато евро будет стоить аж на 25 копеек меньше, чем накануне.

      В пятницу стоимость одного евро составит 27 гривен 22 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар Курсы валют Валюта Евро Доллар-Гривна
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