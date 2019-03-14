Курс валют на 14 марта: доллар и евро стремительно выросли
На четверг, 14 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подорожали.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, существенно прибавил в цене, а именно – 35 копеек. В четверг доллар стоит 26 гривен 70 копеек.
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Тем временем европейская валюта подорожала еще больше – на 46 копеек. Так, в четверг стоимость евро составляет 30 гривен 18 копеек.
Источник: 24 канал
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