Курс валют на 15 января: доллар и евро снова подорожают

На среду, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты снова подорожали.

НБУ сообщает, что в среду, 15 января, американский доллар будет стоить 24 гривны 2 копейки.

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А это на 9 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – 14 января.

Также дороже станет и европейская валюта. За один евро нужно отдать 26 гривен 68 копеек. То есть на 6 копеек больше, чем было во вторник.

Изменения курса валют: что известно

В предыдущие месяцы гривна активно укреплялась, а доллар подешевел вплоть до 23,3 гривны. Однако с конца декабря ситуация резко изменилась. Доллар и евро существенно подорожали. Среди причин называют неожиданные действия НБУ, который за один день выкупил на валютном рынке рекордные 700 миллионов долларов.

Отметим, что в 2019 году курс валют часто удивлял украинцев. В начале года американская валюта стоила 27 гривен, а в конце года – примерно 24.

В НБУ уверяют, что угроз для обесценивания гривны нет. Национальная валюта продолжит укрепляться и в 2020 году. Согласно прогнозам Минэкономики, доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.



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