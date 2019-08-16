Курс валют на 16 августа: доллар снова дорожает
В пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, главная валюта США подорожает на несколько копеек, а евро, фактически, останется на прежнем уровне.
Государственный регулятор установил, что за один "вечнозеленый" 16 августа придется заплатить 25 гривен и 32 копейки.
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Это на 8 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.
Зато евро фактически остается на том же уровне, что и накануне. Его стоимость снизится лишь на 1 копейку и составит 28 гривен и 23 копейки.
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