Курс валют на 16 августа: доллар снова дорожает

В пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, главная валюта США подорожает на несколько копеек, а евро, фактически, останется на прежнем уровне.

Государственный регулятор установил, что за один "вечнозеленый" 16 августа придется заплатить 25 гривен и 32 копейки.

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Это на 8 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.

Зато евро фактически остается на том же уровне, что и накануне. Его стоимость снизится лишь на 1 копейку и составит 28 гривен и 23 копейки.