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      Курс валют на 16 августа: доллар снова дорожает

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 16 августа 2019
      Курс валют НБУ на 16 августа / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      В пятницу, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, главная валюта США подорожает на несколько копеек, а евро, фактически, останется на прежнем уровне.

      Государственный регулятор установил, что за один "вечнозеленый" 16 августа придется заплатить 25 гривен и 32 копейки.

      Обратите внимание: Доллар по 25 гривен: чего ждать от курса дальше

      Это на 8 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день.

      Зато евро фактически остается на том же уровне, что и накануне. Его стоимость снизится лишь на 1 копейку и составит 28 гривен и 23 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро
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