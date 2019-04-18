Курс валют на 18 апреля: евро и доллар теряют позиции
На четверг, 18 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько упала в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 апреля цена американского доллара составит 26,69 гривны.
Читайте также: Каким будет курс доллара накануне и после второго тура выборов
Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то его стоимость также уменьшилась, если сравнивать с курсом на среду, но уже на 5 копеек.
Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 30,16 гривны.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Манчестер Сити" обыграл дома "Тоттенхэм", но вылетел из Лиги чемпионов: видеосегодня , 08:20
-
Главные новости 17 апреля: СБУ задержала российских диверсантов, Крючкова арестовали на 45 днейсегодня , 08:00
-
При определенных условиях дебаты Зеленского и Порошенко сильно повлияют на рейтинги, – социологсегодня , 07:01
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
Экс-игрок Днепра приостановил карьеру из-за проблем с сердцем19 августа 2018 , 09:31
Полиция Ашхабада массово отбирает "права" у женщин19 февраля , 09:22