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      Курс валют на 18 апреля: евро и доллар теряют позиции

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      Курс валют НБУ на сегодня 18.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 18 апреля: евро и доллар подешевели / gettyimages.com

      На четверг, 18 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько упала в цене.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 апреля цена американского доллара составит 26,69 гривны.

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      Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то его стоимость также уменьшилась, если сравнивать с курсом на среду, но уже на 5 копеек.

      Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 30,16 гривны.

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      Теги: Валюта Курсы валют Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Новости Украины НБУ
      Источник: 24 канал
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