Курс валют на 18 апреля: евро и доллар теряют позиции

На четверг, 18 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько упала в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 18 апреля цена американского доллара составит 26,69 гривны.

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Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то его стоимость также уменьшилась, если сравнивать с курсом на среду, но уже на 5 копеек.

Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 30,16 гривны.