Курс валют на 19 марта: цена доллара и евро существенно выросла

На вторник, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты выросла.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 марта цена американского доллара составит 27,13 гривны.

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Заметим, что это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также прибавил в цене, правда более существенно – плюс 25 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,79 гривны.