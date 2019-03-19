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      Курс валют на 19 марта: цена доллара и евро существенно выросла

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      Курс валют НБУ на сегодня 19.03.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 19 марта / Getty Images

      На вторник, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты выросла.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 марта цена американского доллара составит 27,13 гривны.

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      Заметим, что это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также прибавил в цене, правда более существенно – плюс 25 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,79 гривны.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют НБУ Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта
      Источник: 24 канал
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