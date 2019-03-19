Курс валют на 19 марта: цена доллара и евро существенно выросла
На вторник, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты выросла.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 19 марта цена американского доллара составит 27,13 гривны.
Читайте также: Будет ли курс гривны снова колебаться: объяснение финансиста
Заметим, что это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также прибавил в цене, правда более существенно – плюс 25 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.
Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,79 гривны.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни12 декабря 2016 , 17:02
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Стало известно, когда достроят Кольцевую дорогу в Киеве31 июля 2018 , 16:20
Обновленный Suzuki Vitara 2019 представлен официально31 июля 2018 , 18:20