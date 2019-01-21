Курс валют на 21 января:доллар и евро немного потеряли в цене

На понедельник, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюта немного подешевели.

Как на своем сайте сообщает НБУ, 21 января цена американского доллара составит 27 гривен 98 копеек.

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Заметим, что это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Европейская валюта на этот раз также не потеряла в цене много – как и американский "зеленый", подешевела на 5 копеек.

Поэтому в понедельник, 21 января, за евро нужно будет отдать 31 гривну 90 копеек.