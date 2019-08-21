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      Курс валют на 21 августа: доллар и евро можно купить немного дешевле

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 21 августа 2019
      Каким будет курс валют от НБУ 21 августа / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На среду, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты незначительно потеряли в цене по сравнению с украинскими деньгами.

      В среду, 21 августа, согласно данным государственного регуляторного органа, стоимость одного доллара США составляет 25 гривен 13 копеек.

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      Это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день (20 августа).

      Евро также подешевел, но уже существенней. Эта валюта потеряла 11 копеек.

      Следовательно, 21 августа один евро стоит 27 гривен 84 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
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