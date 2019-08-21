Курс валют на 21 августа: доллар и евро можно купить немного дешевле
На среду, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты незначительно потеряли в цене по сравнению с украинскими деньгами.
В среду, 21 августа, согласно данным государственного регуляторного органа, стоимость одного доллара США составляет 25 гривен 13 копеек.
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Это на 5 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день (20 августа).
Евро также подешевел, но уже существенней. Эта валюта потеряла 11 копеек.
Следовательно, 21 августа один евро стоит 27 гривен 84 копейки.
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