Курс валют на 21 декабря: доллар дал еще один повод для радости в канун Нового года

На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, "зеленый" снова подешевел. Тенденция стремительного падения доллара особенно хорошо прослеживается последнюю неделю.

Как сообщает на своем сайте Национальный банк Украины, 20 декабря американская валюта потеряла в цене еще 14 копеек. Днем ранее "зеленый" похудел на 13 копеек. Читайте также: В России запретили демонстрировать курсы валют на улицах Теперь доллар стоит 27 гривен 57 копеек. Евро же сбрасывает в цене медленнее. Разница с предыдущим банковским днем составила 4 копейки. 20 декабряи за европейскую валюту придется выложить 31 гривну 57 копеек.