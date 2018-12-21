Курс валют на 21 декабря: доллар дал еще один повод для радости в канун Нового года
На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, "зеленый" снова подешевел. Тенденция стремительного падения доллара особенно хорошо прослеживается последнюю неделю.
Как сообщает на своем сайте Национальный банк Украины, 20 декабря американская валюта потеряла в цене еще 14 копеек. Днем ранее "зеленый" похудел на 13 копеек.
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Теперь доллар стоит 27 гривен 57 копеек.
Евро же сбрасывает в цене медленнее. Разница с предыдущим банковским днем составила 4 копейки. 20 декабряи за европейскую валюту придется выложить 31 гривну 57 копеек.
Источник: 24 Канал
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