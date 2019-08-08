06:05
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Квартира в новостройке: с чего начинать ремонт

      147 Читати новину українською
      Квартира в новостройке: с чего начать ремонт в квартире новостройке
      Ремонт квартиры в новостройке: с чего начинать / Shutterstock / Иллюстрация

      Бытует мнение, что мало купить жилье в новостройке. В ней еще надо сделать ремонт, до того, как туда заселяться.

      Многие застройщики сейчас предлагают покупать готовые квартиры с уже ремонтом. Но если это дело вы решили взять в свои руки, узнайте больше, что нужно знать о ремонте квартиры в новостройке, с чего начинать и во сколько это обойдется.

      К теме: 5 вещей, на которых не стоит экономить во время ремонта

      Далее в материале читайте, об основных пунктах, которые стоит знать перед тем, как начинать ремонт в новостройке.

      Кто будет делать ремонт?

      Прежде всего, следует определиться хотите ли вы делать ремонт в новом доме собственными силами или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

      Актуально! Плиточник или маляр: кто в Украине зарабатывает больше – инфографика

      Если воспользуетесь услугами ремонтных бригад, не придется тратить личное время, повысится оперативность и качество проведения ремонта, особенно, если вам не приходилось иметь дела с покраской, грунтовкой и укладкой плитки или паркета.

      квартира новобудова ремонт
      Ремонт квартиры в новостройке / Иллюстрация: prom.ua

      Когда начинать ремонт?

      В основном внутренние работы не зависят от времени года или погоды за окном. Однако перед началом ремонта в новостройке стоит учесть следующие нюансы:

      1. наличие необходимой разрешительной документации;
      2. наличие дизайн-проекта;
      3. рассчитать бюджет.

      Учтите также, что в течении первых 2-3 лет новопостроенные дома дают небольшую усадку, что может привести к незначительным деформациям пола, стен и потолков внутри квартир.

      Читайте также: 5 способов, как сэкономить на ремонте

      Подготовка к ремонту

      Универсальной последовательности, как правильно подготовиться к ремонту, наверное, не существует. План может изменяться в зависимости от площади объекта, масштаба отделочных работ, квалификации строителей и тому подобное. Однако существует несколько основных пунктов, которые могут служить отправными точками.

      1. Осмотр квартиры

      Перед планированием ремонта еще раз сделайте контрольные замеры помещений, проверьте состояние коммуникаций, осмотрите состояние стен, потолков, пола. Убедитесь в функциональности вентиляционных каналов и окон. Все данные следует записать, они могут пригодиться при составлении дизайн-проекта квартиры.

      2. Составление дизайн-проекта квартиры

      Без чего не обойтись в обустройстве современного помещения, так это без дизайн-проекта. Его можно сделать самостоятельно, используя специальные программы для визуализации, или обратиться за помощью к дизайнерам интерьеров.

      Дизайн-проект позволит визуализировать будущее жилье таким, как его видят владельцы. Этот этап также важен для составления сметы и последовательности ремонтных работ.

      ремонт квартири дизайн проект
      Дизайн-проект – важный перед началом ремонта квартиры в новостройке

      Не бойтесь экспериментировать и менять планы на этапе дизайн-проекта. Лучше это сделать на макете, чем потом переделывать уже готовый ремонт или чувствовать себя неуютно в собственном доме.

      3. Планирование

      Не всегда застройщик предлагает правильной формы комнаты или просторные коридоры. Правильное расположение и сочетание функциональных зон важно продумать на этапе составления дизайн-проекта. Тогда и можно перепланировать квартиру при необходимости.

      Смотрите пример: Как 2-комнатную квартиру превратить в 3-комнатную: пример "сталинки" в Киеве

      К слову, недавно для перепланировки собственных квартир украинцам больше не требуется специальное разрешение.

      Перед началом отделочных работ лучше установить счетчики учета воды, газа и электричества, если это не было предусмотрено застройщиком. Так вы сможете легче рассчитать использованные ресурсы.

      Цена вопроса

      По подсчетам специалистов, в основном якийсний ремонт квартиры в новостройке может составлять до половины ее стоимости.

      Аналитики портала DOM.RIA подсчитали, что, например, стоимость ремонта 1-комнатной квартиры в новостройке в Киеве площадью 40 квадратов может обойтись примерно в 220 тысяч гривен (более 8500 долларов).

      Стоимость ремонта может колебаться в зависимости от качества стройматериалов и насколько быстро владельцы хотят его завершить.

      via GIPHY

       

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      847
      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Советы Ремонт Дизайн Покупка недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      556
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 459
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 895
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 282
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук