Квартира в новостройке: с чего начинать ремонт

Бытует мнение, что мало купить жилье в новостройке. В ней еще надо сделать ремонт, до того, как туда заселяться.

Многие застройщики сейчас предлагают покупать готовые квартиры с уже ремонтом. Но если это дело вы решили взять в свои руки, узнайте больше, что нужно знать о ремонте квартиры в новостройке, с чего начинать и во сколько это обойдется.

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Далее в материале читайте, об основных пунктах, которые стоит знать перед тем, как начинать ремонт в новостройке.

Кто будет делать ремонт?

Прежде всего, следует определиться хотите ли вы делать ремонт в новом доме собственными силами или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

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Если воспользуетесь услугами ремонтных бригад, не придется тратить личное время, повысится оперативность и качество проведения ремонта, особенно, если вам не приходилось иметь дела с покраской, грунтовкой и укладкой плитки или паркета.



Ремонт квартиры в новостройке / Иллюстрация: prom.ua

Когда начинать ремонт?

В основном внутренние работы не зависят от времени года или погоды за окном. Однако перед началом ремонта в новостройке стоит учесть следующие нюансы:

наличие необходимой разрешительной документации; наличие дизайн-проекта; рассчитать бюджет.

Учтите также, что в течении первых 2-3 лет новопостроенные дома дают небольшую усадку, что может привести к незначительным деформациям пола, стен и потолков внутри квартир.

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Подготовка к ремонту

Универсальной последовательности, как правильно подготовиться к ремонту, наверное, не существует. План может изменяться в зависимости от площади объекта, масштаба отделочных работ, квалификации строителей и тому подобное. Однако существует несколько основных пунктов, которые могут служить отправными точками.

1. Осмотр квартиры

Перед планированием ремонта еще раз сделайте контрольные замеры помещений, проверьте состояние коммуникаций, осмотрите состояние стен, потолков, пола. Убедитесь в функциональности вентиляционных каналов и окон. Все данные следует записать, они могут пригодиться при составлении дизайн-проекта квартиры.

2. Составление дизайн-проекта квартиры

Без чего не обойтись в обустройстве современного помещения, так это без дизайн-проекта. Его можно сделать самостоятельно, используя специальные программы для визуализации, или обратиться за помощью к дизайнерам интерьеров.

Дизайн-проект позволит визуализировать будущее жилье таким, как его видят владельцы. Этот этап также важен для составления сметы и последовательности ремонтных работ.



Дизайн-проект – важный перед началом ремонта квартиры в новостройке

Не бойтесь экспериментировать и менять планы на этапе дизайн-проекта. Лучше это сделать на макете, чем потом переделывать уже готовый ремонт или чувствовать себя неуютно в собственном доме.

3. Планирование

Не всегда застройщик предлагает правильной формы комнаты или просторные коридоры. Правильное расположение и сочетание функциональных зон важно продумать на этапе составления дизайн-проекта. Тогда и можно перепланировать квартиру при необходимости.

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К слову, недавно для перепланировки собственных квартир украинцам больше не требуется специальное разрешение.

Перед началом отделочных работ лучше установить счетчики учета воды, газа и электричества, если это не было предусмотрено застройщиком. Так вы сможете легче рассчитать использованные ресурсы.

Цена вопроса

По подсчетам специалистов, в основном якийсний ремонт квартиры в новостройке может составлять до половины ее стоимости.

Аналитики портала DOM.RIA подсчитали, что, например, стоимость ремонта 1-комнатной квартиры в новостройке в Киеве площадью 40 квадратов может обойтись примерно в 220 тысяч гривен (более 8500 долларов).

Стоимость ремонта может колебаться в зависимости от качества стройматериалов и насколько быстро владельцы хотят его завершить.