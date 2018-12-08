"Лапы прочь от Украины": поляки сорвали концерт ансамбля русской армии

В пятницу, 7 декабря, в Быдгоще двое польских активистов Рафал Сушек и Михал Войцещчук сорвали концерт ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова.

Об этом сообщает OKO.press.

Так, во время исполнения песни "Священная война" активисты выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм – прочь за Дон" и криками "Лапы прочь от Украины!". Поляки также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу".

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При этом один из активистов, выбегая на сцену, опрокинул российский флаг, помещенный на стенд у немного меньшего польского флага. Ни один из около 100 военных хористов на это не отреагировал.

За несколько секунд активистов со сцены вывела охрана.

Смотрите видео, как поляки сорвали концерт ансамбля русской армии: