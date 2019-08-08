Легализация азартных игр: что это даст украинцам

Большой экономической выгоды от легализации азартных игр в 5-звездочных отелях не будет, но все же бюджет будет в выигрыше. Вообще стоит вопрос о возвращении в правовое русло всех азартных игр. Сейчас они нелегально действуют под прикрытием силовых органов.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Валерий Клочок.

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В свое время решение премьера Юлии Тимошенко о запрете игорного бизнеса было политическим. Если полностью легализовать азартные игры, это будут реальные дополнительные поступления в бюджет,

– отмечает Валерий Клочок.

Эксперт добавляет: игорный бизнес запретили на фоне распространения самоубийств зависимых от игр людей. Впрочем, замечает Клочок, как только какой-то сегмент выпадает из правового поля, его кто-то подбирает. Сейчас действует национальная лотерея, которая тоже фактически незаконна. Но ее масштабы велики.

К вопросу азартных игр надо подходить комплексно. Много лет назад говорилось о создании определенных игровых зон по примеру США. С другой стороны, человек с небольшими доходами не поедет в другой регион играть. Поэтому лучше полная легализация игорного бизнеса. Тогда прекратятся коррупционные схемы крышевания этого бизнеса,

– убежден Валерий Клочок.

Азартные игры в Украине запретили в 2009 году. Произошло это после большого пожара в казино в Днепре, в результате чего девять человек погибли. Правда, сегодня нелегальные азартные игры проводятся под видом лотерей. Также такая деятельность не является запрещенной в интернете. Согласно последнему опросу, больше половины украинцев вообще не интересуются азартными играми. 4% играют на деньги постоянно, а 10% делают это изредка.

Что новая власть говорит о легализации игорного бизнеса?Владимир Зеленский во время выступления на украино-турецком бизнес-форуме заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине. В частности, говорится о работе казино в 5-звездочных отелях. Как отметил украинский президент, такой шаг положительно должен повлиять на экономику в черноморском регионе.