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Lenovo представила ноутбук с уникальными функциями во время выставки IFA 2018

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FA 2018: Lenovo представила ноутбук Yoga Book C930
FA 2018: Lenovo представила ноутбук Yoga Book C930 / hyser.com.ua

В рамках выставки IFA 2018 компания Lenovo представила несколько интересных продуктов. Среди них новые ноутбуки с линейки Yoga. Одна из необычных и интересных особенностей заключается в том, что ноутбук открываться по стуку пользователя.

Об этом пишет издание НВ.

В частности, устройство Yoga Book C930 получило сенсорный экран, а также экран E Ink вместо клавиатуры. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 850 Mobile. Как отметили в компании, благодаря этому компьютер может воспроизводить видео около суток без подзарядки.

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Yoga Book C930
Клавиатура становится цифровым бумагой

 

Экран E Ink может выполнять функции динамической клавиатуры с поддержкой нескольких языков, а также цифровой бумаги для заметок, эскизов и тому подобного. Он также может стать электронной книгой. На цифровом бумаге можно писать пальцами или стилусом Garaged Pen.

 

Yoga Book C930
Ноутбук открывается если по нему постучать

 

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Теги: Новинки IFA 2018 Техно Lenovo ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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