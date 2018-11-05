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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Либо масштабных убытков нанесла сделка морпортов Украины? Ответы – в "Деле детектива"

      47 Читати новину українською
      Детектив НАБУ Виктор
      Детектив НАБУ Виктор / 24 канал

      Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Виктор, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

      "Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

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      Впервые зритель из первоисточников узнает, как сделка в администрации морских портов нанесла государству ущерб на 247 миллиардов гривен, и как это дело расследовало НАБУ.

      Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы:

       

       

      Теги: Новости Украины Расследования Водный транспорт Коррупция Одесский порт НАБУ
      Источник: 24 канал
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