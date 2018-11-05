Либо масштабных убытков нанесла сделка морпортов Украины? Ответы – в "Деле детектива"

Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Виктор, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении. Читайте также: Янтарное дело Розенблатта и Полякова: детали спецоперации Впервые зритель из первоисточников узнает, как сделка в администрации морских портов нанесла государству ущерб на 247 миллиардов гривен, и как это дело расследовало НАБУ. Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы: