Либо масштабных убытков нанесла сделка морпортов Украины? Ответы – в "Деле детектива"
Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Виктор, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.
"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.
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Впервые зритель из первоисточников узнает, как сделка в администрации морских портов нанесла государству ущерб на 247 миллиардов гривен, и как это дело расследовало НАБУ.
Как расследуют дела украинской верхушки – смотрите анонс программы:
Источник: 24 канал
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