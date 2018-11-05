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      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Яких масштабних збитків завдала оборудка морпортів України? Відповіді – у "Справі детектива"

      76 Читать новость на русском
      Детектив НАБУ Віктор
      Детектив НАБУ Віктор / 24 канал

      Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Віктор, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

      "Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

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      Вперше глядач із першоджерел дізнається, як оборудка в адміністрації морських портів завдала державі збитків на 247 мільярдів гривень, та як цю справу розслідувало НАБУ.

      Як розслідують справи української верхівки – дивіться анонс програми:

       

       

      Теги: Новини України Розслідування НАБУ Одеський порт Корупція Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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