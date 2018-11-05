Яких масштабних збитків завдала оборудка морпортів України? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Віктор, який відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні. Читайте також: Бурштинова справа Розенблата та Полякова: деталі спецоперації Вперше глядач із першоджерел дізнається, як оборудка в адміністрації морських портів завдала державі збитків на 247 мільярдів гривень, та як цю справу розслідувало НАБУ. Як розслідують справи української верхівки – дивіться анонс програми: