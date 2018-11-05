Яких масштабних збитків завдала оборудка морпортів України? Відповіді – у "Справі детектива"
Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Віктор, який відповідатиме на гострі та незручні питання.
"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.
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Вперше глядач із першоджерел дізнається, як оборудка в адміністрації морських портів завдала державі збитків на 247 мільярдів гривень, та як цю справу розслідувало НАБУ.
Як розслідують справи української верхівки – дивіться анонс програми:
Джерело: 24 канал
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