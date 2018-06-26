Lifecell и Vodafone существенно расширят список городов с 4G уже к концу недели

Сразу два украинских мобильных оператора lifecell и Vodafone с 1 июля (в это воскресенье) расширяют мобильный интернет по технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в Украине.

Как заявил директор мобильной сети lifecell Махмут Ерюретен, оператор расширит действие 4G в 232 населенных пунктах Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"С 1 июля наша лицензия начинает работать. Мы готовы представлять услуги в 4,5G в 232 населенных пунктах Украины", – сообщил Ерюретен.

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Vodafone Украина тоже анонсировал запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц уже 1 июля. В ближайшее воскресенье 4G станет доступным для пользователей Vodafone еще в 50 населенных пунктах в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.

Напомним, 4G в Украине запустили 30 марта. Три крупнейшие мобильные операторы Украины Lifecell, "Киевстар" и "Vodafone-Украина" приобрели частоты для развития в Украине технологии этого поколения связи.

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