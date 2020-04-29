Карантин и больные COVID-19: как получить листок нетрудоспособности и компенсацию

Листок нетрудоспособности позволяет получить частичную или полную компенсацию за недополученную зарплату. Его могут получить больные, а также те, кто не может работать из-за карантина.

Финансовая ситуация в стране сейчас нестабильная из-за карантина. У более половины украинских семей уменьшились доходы (опрос Rubicon). Как получить компенсацию зарплаты, если карантин повлиял на доходы или вы заболели коронавирусом – объясняем в материале 24 канала.

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Кто может получить листок нетрудоспособности и помощь

Больные COVID-19, неважно госпитализированные или находящиеся на самоизоляции дома, могут получить финансовую помощь от государства на основании листка нетрудоспособности.

То же самое касается и людей, которые из-за карантина не потеряли работу, но не имеют возможности работать (деятельность предприятия под запретом, перевод на частичную занятость или отпуск за свой счет).

В общем, финансовой помощью по временной нетрудоспособности может воспользоваться тот, кто:

получил травму или заболел, в том числе и COVID-19;

не может работать из-за карантина;

должен ухаживать за больным членом семьи;

должен ухаживать за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

временно переведен в соответствии с медицинским заключением нa легкую, нижеоплачиваемую работу;

находится на стационаре;

находится в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения поcля перенесенных заболеваний и травм.

Обратите внимание, что помощь оказывается только тем, кто официально работает и платит налоги и чей роботодатель платит в фонд социального страхования. Более того, размер помощи зависит от официальной "белой" зарплаты.

Какой размер помощи?

Размер пособия зависит от причины получения листка нетрудоспособности и от зарплаты.

Больные коронавирусом и другие могут рассчитывать на 50-100% от их средней заработной платы:

50% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж более 8 лет;

Первые 5 дней оплачивает работодатель, а остальные Фонд социального страхования.

Как получить помощь больным COVID-19?

Получить пособие по временной нетрудоспособности довольно легко. Все, что нужно, это получить больничный лист и занести его работодателю не позднее 12 дня с момента выздоровления. Это касается не только коронавируса, но и других заболеваний или травм.

Отметим, что количество больных в Украине постоянно растет. По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 случаев заражения COVID-19. Из них 239 летальных, 992 человека выздоровели. Больше всего больных в Черновицкой области и Киеве.

Как получить больничный лист?В Украине с апреля планировали ввести электронные больничные, однако они до сих пор не работают. В Министерстве здравоохранения задержку объяснили техническими проблемами, которые возникли из-за распространения коронавируса. Пока этого не произошло, придется идти к врачу, чтобы он выдал бумажный больничный.



Когда электронные больничные таки заработают, врачи будут выписывать их через веб-сервис, используя цифровую подпись. Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить примерно 4 миллиарда гривен в год.

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Как получить помощь тем, кто не работает из-за карантина?

Многие компании вынуждены сокращать зарплаты своим работникам или переводить на частичную занятость из-за карантина. Если соответствующее учреждение или предприятие были официально застрахованы в Фонде государственного страхования на случай безработицы, то их наемные работники могут рассчитывать на помощь.

Кабмин принял следующие решения:

в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости;

в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству);

сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина;

работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение 6 месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности;

работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

За такой помощью обращается работодатель, а не работники.

Работа всех компаний запрещена во время карантина?

Во время карантина запретили работать развлекательным центрам, салонам красоты, кинотеатрам, заведениям питания (на вывоз), точкам продажи непродовольственных товаров, продуктовым рынкам, общественному транспорту и ряду других сфер.



Более 270 тысяч ФЛП потеряли работу из-за карантина. Правительство освободило их от уплаты ЕСВ, но они продолжают платить единый налог (за исключениями некоторых городов, где местные власти освободили их от этого).

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Как получить помощь тем, кто потерял работу?

Пособие по безработице составляет от 1000 до 8408 гривен в месяц.

Обычно нужно было обратиться в Центр занятости населения лично. Но из-за карантина все перевели в онлайн-режим. Эта процедура довольно легкая и быстрая. Чтобы встать на учет нужно:

Выбрать центр занятости, в котором будете на учете (районный, городской или областной). Выбирайте вблизи вашего места жительства, потому что после карантина придется его посещать. Подготовьте два заявления: о постановке на учет и назначения/восстановления выплаты по безработице. Образцы можно скачать здесь. Необходимые отсканированные документы нужно отправить вместе с фото на электронную почту Центра занятости (в теме письма укажите: "Онлайн регистрация и ваш ПИБ"). Ожидайте подтверждения. Вам могут прислать электронное письмо или позвонить. Начисление пособия начнется с первого дня, как вас оформят.

Какие документы нужны?

Чтобы стать учет необходимо предоставить соответствующие документы:

- заявление;

- паспорт гражданина Украины;

- учетная карточка налогоплательщика (идентификационный код);

- трудовая книжка или гражданскоправовой договор;

- документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.);

- военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости);

- справка с последнего места работы о размере заработной платы (нужно, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода).

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Сколько украинцев стали безработными из-за карантина?Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра намного больше. Ежедневно добавляется 6 тысяч безработных. Прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%. В то же время новых вакансий почти нет. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.



Безработица в Украине / Инфографика 24 канала