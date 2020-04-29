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      Карантин и больные COVID-19: как получить листок нетрудоспособности и компенсацию

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      Листок нетрудоспособности 2020 – как получить листок и компенсацию зарплаты
      Как получить финансовую помощь от государства / Axios

      Листок нетрудоспособности позволяет получить частичную или полную компенсацию за недополученную зарплату. Его могут получить больные, а также те, кто не может работать из-за карантина.

      Финансовая ситуация в стране сейчас нестабильная из-за карантина. У более половины украинских семей уменьшились доходы (опрос Rubicon). Как получить компенсацию зарплаты, если карантин повлиял на доходы или вы заболели коронавирусом – объясняем в материале 24 канала.

      Обратите внимание Как влияет карантин на экономику Украины: карты онлайн

      Кто может получить листок нетрудоспособности и помощь

      Больные COVID-19, неважно госпитализированные или находящиеся на самоизоляции дома, могут получить финансовую помощь от государства на основании листка нетрудоспособности.

      То же самое касается и людей, которые из-за карантина не потеряли работу, но не имеют возможности работать (деятельность предприятия под запретом, перевод на частичную занятость или отпуск за свой счет).

      В общем, финансовой помощью по временной нетрудоспособности может воспользоваться тот, кто:

      • получил травму или заболел, в том числе и COVID-19;
      • не может работать из-за карантина;
      • должен ухаживать за больным членом семьи;
      • должен ухаживать за ребенком в возрасте до 3 лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
      • временно переведен в соответствии с медицинским заключением нa легкую, нижеоплачиваемую работу;
      • находится на стационаре;
      • находится в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения поcля перенесенных заболеваний и травм.

      Обратите внимание, что помощь оказывается только тем, кто официально работает и платит налоги и чей роботодатель платит в фонд социального страхования. Более того, размер помощи зависит от официальной "белой" зарплаты.

      Какой размер помощи?

      Размер пособия зависит от причины получения листка нетрудоспособности и от зарплаты.

      Больные коронавирусом и другие могут рассчитывать на 50-100% от их средней заработной платы:

      • 50% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
      • 60% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж от 3 до 5 лет;
      • 70% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет;
      • 100% средней заработной платы – лицам, имеющим страховой стаж более 8 лет;

      Первые 5 дней оплачивает работодатель, а остальные Фонд социального страхования.

      Как получить помощь больным COVID-19?

      Получить пособие по временной нетрудоспособности довольно легко. Все, что нужно, это получить больничный лист и занести его работодателю не позднее 12 дня с момента выздоровления. Это касается не только коронавируса, но и других заболеваний или травм.

      Отметим, что количество больных в Украине постоянно растет. По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 случаев заражения COVID-19. Из них 239 летальных, 992 человека выздоровели. Больше всего больных в Черновицкой области и Киеве.

      Как получить больничный лист?В Украине с апреля планировали ввести электронные больничные, однако они до сих пор не работают. В Министерстве здравоохранения задержку объяснили техническими проблемами, которые возникли из-за распространения коронавируса. Пока этого не произошло, придется идти к врачу, чтобы он выдал бумажный больничный.

      Когда электронные больничные таки заработают, врачи будут выписывать их через веб-сервис, используя цифровую подпись. Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить примерно 4 миллиарда гривен в год.

      Проверьте себя Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски

      Как получить помощь тем, кто не работает из-за карантина?

      Многие компании вынуждены сокращать зарплаты своим работникам или переводить на частичную занятость из-за карантина. Если соответствующее учреждение или предприятие были официально застрахованы в Фонде государственного страхования на случай безработицы, то их наемные работники могут рассчитывать на помощь.

      Кабмин принял следующие решения:

      • в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости;
      • в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству);
      • сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина;
      • работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение 6 месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности;
      • работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

      За такой помощью обращается работодатель, а не работники.

      Работа всех компаний запрещена во время карантина?
      Во время карантина запретили работать развлекательным центрам, салонам красоты, кинотеатрам, заведениям питания (на вывоз), точкам продажи непродовольственных товаров, продуктовым рынкам, общественному транспорту и ряду других сфер.

      Более 270 тысяч ФЛП потеряли работу из-за карантина. Правительство освободило их от уплаты ЕСВ, но они продолжают платить единый налог (за исключениями некоторых городов, где местные власти освободили их от этого).

      Полезно Карантин в Украине: как закрыть ФЛП, не выходя из дома

      Как получить помощь тем, кто потерял работу?

      Пособие по безработице составляет от 1000 до 8408 гривен в месяц.

      Обычно нужно было обратиться в Центр занятости населения лично. Но из-за карантина все перевели в онлайн-режим. Эта процедура довольно легкая и быстрая. Чтобы встать на учет нужно:

      1. Выбрать центр занятости, в котором будете на учете (районный, городской или областной). Выбирайте вблизи вашего места жительства, потому что после карантина придется его посещать.
      2. Подготовьте два заявления: о постановке на учет и назначения/восстановления выплаты по безработице. Образцы можно скачать здесь.
      3. Необходимые отсканированные документы нужно отправить вместе с фото на электронную почту Центра занятости (в теме письма укажите: "Онлайн регистрация и ваш ПИБ").
      4. Ожидайте подтверждения. Вам могут прислать электронное письмо или позвонить. Начисление пособия начнется с первого дня, как вас оформят.

      Какие документы нужны?
      Чтобы стать учет необходимо предоставить соответствующие документы:
      - заявление;
      - паспорт гражданина Украины;
      - учетная карточка налогоплательщика (идентификационный код);
      - трудовая книжка или гражданскоправовой договор;
      - документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.);
      - военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости);
      - справка с последнего места работы о размере заработной платы (нужно, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода).

      Подробнее Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят

      Сколько украинцев стали безработными из-за карантина?Сейчас в Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра намного больше. Ежедневно добавляется 6 тысяч безработных. Прогнозируют, что в 2020 году уровень безработицы составит 9,4%. В то же время новых вакансий почти нет. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Прежде всего работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.

      Безробіття в Україні
      Безработица в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Публикации Зарплата Деньги Статьи Безработица Рынок труда
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