В результате сильного ливня местный рынок Харькова "Барабашово" оказался под водой. В сети распространяется видео, как изобретательные предприниматели плавали на надувном фламинго.

Видео из затопленного рынка опубликовали харьковчане в телеграм-каналах своего города, пишет 24 канал.

Детали о погоде Шквальный ветер и грозы накроют большую часть Украины: где ждать непогоду

Накануне сильные дожди затопили улицы Харькова. Пострадал и местный рынок "Барабашово".

Как сообщает телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov, в результате непогоды все магазины затопило, соответственно – испортился и товар. Однако некоторые предприниматели решили выйти из ситуации – взяли надувного фламинго и плавали на нем.

"На "Барабашово" все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма", – подписали видео в сети.

Смотрите видео: на рынке Харькова плавают на надувном фламинго

Смотрите видео: на рынке Харькова плавают на надувном фламинго

Телеграм-канал "Харьков 1654" опубликовал видео, где авто проезжает между рядами на рынке "Барабашово" и утопает в воде.

Смотрите видео: улицы Харькова утопают в воде

Что известно о последствиях непогоды в Украине: