После ливня в Харькове на местном рынке плавали на надувном фламинго: курьезное видео
В результате сильного ливня местный рынок Харькова "Барабашово" оказался под водой. В сети распространяется видео, как изобретательные предприниматели плавали на надувном фламинго.
Видео из затопленного рынка опубликовали харьковчане в телеграм-каналах своего города, пишет 24 канал.
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Накануне сильные дожди затопили улицы Харькова. Пострадал и местный рынок "Барабашово".
Как сообщает телеграм-канал Netipichnyi_Kharkov, в результате непогоды все магазины затопило, соответственно – испортился и товар. Однако некоторые предприниматели решили выйти из ситуации – взяли надувного фламинго и плавали на нем.
"На "Барабашово" все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма", – подписали видео в сети.
Смотрите видео: на рынке Харькова плавают на надувном фламинго
Смотрите видео: на рынке Харькова плавают на надувном фламинго
Телеграм-канал "Харьков 1654" опубликовал видео, где авто проезжает между рядами на рынке "Барабашово" и утопает в воде.
Смотрите видео: улицы Харькова утопают в воде
Что известно о последствиях непогоды в Украине:
- Сразу два города в Украине оказались в воде из-за непогоды. Накануне сильные дожди затопили улицы Харькова и Запорожья. В некоторых местах воды было вообще по колено, она заблокировала автотранспорт.
- Не справилась с таким сильным ливнем и канализационная система Харькова. Там автодороги в центре на несколько часов оказались под водой.
- В целом синоптики прогнозируют дожди до конца недели почти по всей Украине. Страдать от них будут Киевщина, Восток и даже Юг страны. Облачно, но без осадков будет на Западе.