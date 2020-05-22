"Ляшко будет баллотироваться на мэра Киева": что об этом говорит сам врач

В СМИ появилась информация, будто главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может баллотироваться на пост мэра Киева. Сам Ляшко уже прокомментировал такую информацию и посоветовал не верить слухам.

О том, что Ляшко якобы собирается идти в политику, сообщало издание "РБК-Украина" со ссылкой на якобы собственные информированные источники.

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Более того, издание писало, что главный санврач не просто будет баллотироваться в столице, а и делать это, представляя партию "Слуга народа".

Впрочем, пока в президентской партии официально не называют кандидатов, но говорят о необходимости провести праймериз. В руководстве "Слуги народа" обещали, что партия назовет своих кандидатов на выборах в ближайшее время.

Почему выдвижение Ляшко было бы логичным?Сейчас на выборах мэра Киева есть только один сильный кандидат – действующий городской голова Виталий Кличко. За время карантина он еще больше укрепил свою поддержку. В "Слуге народа" ищут сильного кандидата, который смог бы его побороть.



Впрочем пока все не получается – Николай Тищенко "зашкварился" с рестораном "Велюр", а Александра Ткаченко не слишком поддерживают киевляне. Есть даже идея выдвинуть Дмитрия Разумкова, но тот не хочет уходить из парламента.



Впрочем, есть вопрос о том, что, возможно, сам врач не захочет идти в политику.

Что об этом говорит сам Ляшко

В комментарии порталу "Pavlovsky News" Виктор Ляшко лично опроверг версию о своем баллотировании в мэры.

Уже была информация, что я дважды на министра шел. Не верьте слухам – следите за официальной информацией,

– сказал с улыбкой Ляшко.