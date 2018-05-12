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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Люди не знают о новых лицах, которые уже представлены в правительстве, – журналистка

129 Читати новину українською
Депутаты Верховной Рады
Депутаты Верховной Рады / ua.censor.net.ua

Удивляет то, что в обществе уже несколько лет существует огромный запрос на новые лица. Это фиксируют все ведущие социологические службы, но новых людей, которые уже сейчас представлены в парламенте и в правительстве, общественность не знает.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" журналистка Кристина Бердинских.

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Она рассказала, что 47% населения не догадывается, кто такой Мустафа Найем, хотя депутат "Блока Петра Порошенко" активен в медийном пространстве и выступает на телевидении. Егора Соболева из фракции "Самопомич", согласно результатам этого же опроса, не знает 60% населения. О Светлане Залищук, депутате БПП и представительнице объединения еврооптимистов, никогда не слышали – 85%.

"С государственными топ-менеджерами ситуация еще хуже. Фамилия руководителя Нафтогаза Андрея Коболева ни о чем не говорит 87% опрошенных. А министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который в медиа часто выступает на тему лоукостов, то есть дешевых авиалиний и ремонта дорог, не знает 90% населения", – отметила Бердинских.

Журналистка добавила, что на уровне социальных сетей и узкого круга политиков, аналитиков, журналистов, о них как бы все и знают, но выйти из интернета на улицу, и ситуация совсем другая. Депутаты еще могут это изменить. Для этого надо не только чаще выступать в СМИ, но и ездить по Украине, и не только в большие, но и в маленькие населенные пункты.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 12 мая 2018.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Найем Верховная Рада Владимир Омелян
Источник: 24 канал
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Новости за 12 мая
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