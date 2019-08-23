Ложь от Кличко: публично отрицая взаимоотношения с Столаром, он поднимал тосты за дружбу с ним

В сети появилось застолье, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром, хотя в СМИ он заявлял обратное.

В сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

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"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Михайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!" – заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

При этом, по данным источника, застолье происходило за границей, куда Кличко прилетел на день рождения Столара. Это также подтверждают кадры из видео, на котором Кличко говорит тост Столару по случаю его дня рождения.

"Ну и по нашей традиции... Наверное здесь "русаки" есть и еще кто-то, чтобы понимали, откуда мы... Будем!" – сказал киевский мэр.

Таким образом, отмечает источник, можно предположить, что Кличко приехал на праздник целенаправленно, а не попал на него случайно, проходя мимо.

И все бы было хорошо, но в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня... пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом. Он – не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар – бизнесмен, у него есть какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями – преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы – манипуляция, не больше. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются", – отметил мэр.

В 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрстроя" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя.

В комментарии программе "Схемы" мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.

Отметим, украинского бизнесмена, скандального застройщика и политика Вадима Столара нередко называют "теневым мэром Киева" и "главным решалом" в столице, который имеет огромное влияние на мэра Виталия Кличко. По данным СМИ, без его ведома не проходит ни одно важное решение городских властей в финансовой и, в частности, строительно-земельной сфере.

Что касается его политической деятельности, то он был избран нардепом дважды – в 2010 году в парламент 6-го созыва по мажоритарке от "Партии регионов", а в 2019 году он попал в Раду по списку партии экс-регионалов "Оппозиционная платформа – За жизни", лидерами которой являются Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.