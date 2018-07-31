Лучшие смартфоны июля – рейтинг Техно 24

В июле компания Sony представила смартфон среднего класса Xperia XA2 Plus с хорошей камерой; Huawei выпустила обновленную версию Honor 10 с большой оперативкой и мощной основной камерой; а Mi-фаны дождались выхода смартфона-гиганта от Xiaomi – Mi Max 3. Подробнее о лучших смартфонах, вышедших в июле, читайте дальше.

Sony Xperia XA2 Plus

11 июля компания Sony официально представила смартфон среднего уровня Xperia XA2 Plus.

Смартфон оснащен большим IPS-дисплеем с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD+ (2160х1080). Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Новинка работает на чипсете SoC Snapdragon 630. На выбор у пользователя модификации с 4 или 6 ГБ внутренней памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Также есть слот microSD, что позволяет расширить память до 400 ГБ.

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Sony Xperia XA2 Plus получил 23-мегапиксельную камеру

Одно из самых больших преимуществ этой модели – мощная 23-мегапиксельная основная камера MotionEye с сенсором Exmor RS оптического формата 1/2,3 дюйма и объектив с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера имеет разрешение на 8 Мп. Еще одно преимущество этой модели – качественная звуковая подсистема.

Емкость аккумулятора Xperia XA2 Plus составляет 3580 мА, при этом устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Из коробки смартфон получит операционную систему Android 8.0 Oreo.

Huawei Honor 10 GT

В начале июля Huawei представила обновленную версию Honor 10 – Honor 10 GT, который получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Huawei Honor 10 GT раскупили за несколько минут

Модель Honor 10 GT имеет 5,84-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9. Устройство работает на чипсете Kirin 970.

Устройство получило мощную основную камеру с двумя модулями на 24 и 16 Мп и фронтальную камеру на 24 Мп. Кроме того, новинка получила функцию Super Night Scene, что позволяет делать качественные снимки ночью без использования штатива. Правда, получит модель эту функцию после с бета-обновления.

Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку "Нome". Емкость батареи ” 3,400 мАч. При этом устройство поддерживает технологию GPU Turbo от Huawei.

Huawei Honor 10 GT: обзор

Кстати, 24 июля в Китае стартовали продажи Honor 10GT. И это устройство пользователи раскупили всего за несколько секунд.

Устройство снова поступит в продажу 1 августа.

Xiaomi Mi Max 3

19 июля Xiaomi представила долгожданный смартфон Mi Max 3. Среди главных особенностей смартфона – его размер – в диагонали экран Mi Max 3 имеет 6,9 дюйма, а также объем батареи – 5500 мАч.

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Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Ви работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 9.6.

Mi Max 3 сравняли с Galaxy S9+

Xiaomi Mi Max 3 сравняли с iPhone X

Mi Max 3 стал первым смартфоном из этой серии, получившим двойную заднюю камеру с модулями на 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор. Смартфон поддерживает систему искусственного интеллекта, которая помогает в работе камеры и позволит оптимизировать энергопотребление, составляя список самых актуальных приложений.

Xiaomi Mi Max 3: обзор

Xiaomi Mi Max 3 доступен в трех цветовых вариантах: черном, золотистом и синем. Базовая версия (4/64 ГБ) будет стоить 250 долларов (около 6575 гривен), а топовая модификация (6/128 ГБ) обойдется уже в 295 долларов (около 7760 гривен).

Кстати, чтобы лучше представить размеры этого гиганта, журналисты сравнили его с другими популярными моделями смартфонов.

Nokia X5

В июле компания HMD Global представила новый безрамочный смартфон – Nokia X5. На эту модель ждали миллионы пользователей, ведь устройство получило некоторые флагманские характеристики, при этом бюджетную цену.

В частности, Nokia X5 получил "классический" вырез вверху экрана. Также он имеет диагональ в 5,86 дюймов с соотношением сторон 19:9. Размер экрана по габаритам корпуса составляет 88%.

Смартфон Nokia X5: видео

Функционирует новинка на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P60 с частотой в 2 ГГц, а качество графики обеспечивает Mali-G72 GPU. Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo, правда, уже скоро операционную систему должны обновить до Android P.

Что касается камеры, то Nokia X5 Plus получила двойную основную камеру на 13 Мп + 5 Мп с апертурой в f/2.0, фазовым автофокусом и ручным режимом. Селфи-камера имеет разрешение на 8 Мп, апертуру в f/2.2, потретний и режим улучшение изображения, работающее на искусственном интеллекте.

Смартфон имеет несколько методов разблокировки: сканер отпечатка пальца и разблокировка по лицу пользователя. Емкость батареи новинки от Nokia составляет 3060 мАч.

По слухам, стоимость Nokia X5 Plus стартует от 120 долларов.

Xiaomi Mi A2

24 июня в Мадриде состоялась большая презентация Xiaomi, во время которой официально представили новый смартфон Xiaomi Mi A2.

Устройство получило 5,99-дюймовый широкоформатный LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080 точек).

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Интересно, что Mi A2 не получил "монобровь" (в отличие от его младшей версии Mi A2 Light) – вверху и внизу экрана мы видим заметные рамки.

Xiaomi Mi A2: обзор

Устройство работает на 8-яденом чипе Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Xiaomi Mi A2 выпущен в рамках программы Android One, поэтому работает устройство на чистом Android, без фирменной прошивки Xiaomi MIUI.

Устройство получило двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Аппарат работает на батарее емкостью 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.

Версия смартфона Mi A2 с 4ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти в Европе будет стоить 249 евро (7 700 гривен). За модель с 4 оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища надо будет заплатить 279 евро (8 600 гривен). При этом модификация Mi A2 6\128 ГБ памяти обойдется в 349 евро (10 800 гривен).

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