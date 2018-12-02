"Львов" и "Мариуполь" расписали голевую ничью: видео голов

В 17 туре чемпионата Украины в гости к ФК "Львов" пожаловал "Мариуполь". Команды ведут прямую борьбу за попадание в топ-6, что придало матчу принципиальное значение. Игра была, так сказать, за шесть очков.

ФК Львов – Мариуполь 2:2

Голы: Дуарте, 6, Воронин, 24 (пен.) – Пихаленок, 22, Вакула, 80

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Уже на старте матча подопечным Юрия Бакалова удалось выйти вперед. Бруно откликнулся на отличную подачу с фланга Западни и головой переправил мяч в сетку ворот Худжамова.

На 22 минуте азовцы нашли в себе силы сравнять счет. Пихаленок со штрафного пробил по воротам Сарнавского. В сетке мяч оказался благодаря рикошету – 1:1.

Однако уже через минуту хозяева поля восстановили статус-кво. Федорчук в собственной штрафной сбил Тейлора. Ярослав Козик указал на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Воронин. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме, что львовяне, что мариупольцы имели несколько возможностей, чтобы отличиться. Если хозяева свои моменты упустили, то футболисты "Мариуполя" использовали. На 80 минуте защитники "Львова" оставили без опеки в своей штрафной Вакулу, который мощным ударом прошил Сарнавского и вырвал для гостей ничью.

Таким образом, команды в турнирной таблице разделяет 4 очка. Благодаря ничьей "Мариуполь" обошел "Десну" и занимает 6 место, а "Львов" продолжает находиться на 8 строчке.

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