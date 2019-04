Львов вошел в ТОП-10 городов мира по экономической эффективности

Также в десятку попал Киев.

Львов занял восьмое место в рейтинге Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – Fdic Magazine. Об этом сообщает The Village Ukraine.

Киев в этом рейтинге занял пятую строчку. Рейтинг учитывал, в частности, стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисов, номера в центре города за одну ночь, среднюю зарплату, налог на прибыль, стоимость создания предприятия и регистрации права собственности.

Первое место занимает город Скопье в Македонии. В рейтинге также София (Болгария), Каунас и Вильнюс (Литва), Гданьск и Вроцлав (Польша), Яссы (Румыния), Ханой (Вьетнам).

Напомним, что Львов также попал в рейтинг самых комфортных для проживания городов в мире, составленном международным порталом Numbeo.