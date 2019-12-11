Львовские медики спасали жизнь во время псевдотеракта

Взрыв в жилом доме, несколько десятков пострадавших и одно приемное отделение. По такой легенде прошли учения для львовских врачей. За несколько часов они должны были поставить диагнозы десяткам пациентов и не потерять голову в общей панике.

В этот день у врачей есть только одна задача: спасти всем жизнь. Львовские медики разбились на группы. Для 24 врачей это некий "экзамен", а перед этим была неделя теории и практики. Сейчас должны не паниковать, а хладнокровно и правильно провести триаж.

Читайте также: Во Львове женщине удалили 20-килограммовую опухоль

"Выбрать тех людей, кого мы сможем сейчас спасти. Если мы сконцентрируемся на самом тяжелом или на самом легком или ком-то, кто много кричит, мы не спасем наибольшее количество пациентов", – пояснил инструктор Денис Годлевский.



Последствия псевдотеракта

Им создали экстренные условия. Все действительно как после теракта. В импровизированной больнице не хватает ресурсов, время от времени из-за перегрузки исчезает свет, больных только больше и это еще не все.



Обучение львовских медиков

Впрочем, спасать жизни львовским медикам удается неплохо. Несмотря на преграды, холодного ума не теряют.

Общественная организация "Защита патриотов" такие курсы проводит четвертый год подряд. Сначала курсы были для тех медиков, которые работают на линии огня. А потом поняли: такого опыта не хватает и гражданским врачам. Их хотят научить важному – работать в команде.

Так оно было годами в украинской медицине, они в отдельных участках работают отдельно. Скажем, привозят пациента, приходит нейрохирург, и смотрит на голову, на спину, на голову, все окей и уходит,

– пояснила соучредитель курса "Поддержка жизни во время травмы" Ульяна Супрун.

Организаторы говорят, что медики работали слаженно. Такой опыт поможет им лучше справляться в экстремальных ситуациях и оставаться сконцентрированными во время паники вокруг.