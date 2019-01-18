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      Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Бойко

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      Елена Бойко в зале суда
      Елена Бойко в зале суда / Фото из открытых источников

      Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения пророссийской пропагандистке Елене Бойко, которую накануне депортировали из России. Женщине присудили два месяца ареста без права внесения залога.

      В 2015 году 59-летняя женщина переехала в РФ, где активно поливала грязью Украину в эфире российских телеканалов.

      Читайте также: Били ногами в лицо, была там и журналистка из Львова, – Суворов о драке в эфире Кремль ТВ

      17 января Елена пересекла украинскую границу на пропускном пункте Гоптовка, что на Харьковщине. Именно оттуда ее и доставили во Львов.

      Почему Бойко депортировали из РФ?В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации и оштрафовал Бойко на пять тысяч рублей. Она не оформила документов, необходимых для трудовой деятельности и нарушила  миграционное законодательство РФ. В суде журналистка заявила, что в Украине против нее открыто уголовное производство, поэтому она не может вернуться назад, однако 15 января оппозиционную журналистку выслали из России.

      Сепаратистке инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за это ей грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

      Пока Елена Бойко будет находиться за решеткой до 17 марта. Стоит заметить, что женщина сама просила такое решение суда: мол, на свободе ей угрожает опасность.

      Что известно о Елене Бойко?С 2004 года была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011 году вышла из партии из-за того, что начала работать в коммунистическом издании "Галицкий ястреб". Была замечена в организации провокаций во Львове с коммунистической символикой. После начала войны в Донбассе неоднократно появлялась в эфире российских телеканалов, а также в СМИ боевиков. В августе 2015 года Бойко выехала на временно оккупированные территории, а впоследствии и в Россию, где в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

      Смотрите видео: комментарий Елены Бойко и представителя управления СБУ по аресту

      К слову, недавно российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда СБУ Новости Львова
      Источник: 24 канал
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