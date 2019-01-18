Львовский суд арестовал пророссийскую пропагандистку Бойко

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения пророссийской пропагандистке Елене Бойко, которую накануне депортировали из России. Женщине присудили два месяца ареста без права внесения залога.

В 2015 году 59-летняя женщина переехала в РФ, где активно поливала грязью Украину в эфире российских телеканалов.

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17 января Елена пересекла украинскую границу на пропускном пункте Гоптовка, что на Харьковщине. Именно оттуда ее и доставили во Львов.

Почему Бойко депортировали из РФ?В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации и оштрафовал Бойко на пять тысяч рублей. Она не оформила документов, необходимых для трудовой деятельности и нарушила миграционное законодательство РФ. В суде журналистка заявила, что в Украине против нее открыто уголовное производство, поэтому она не может вернуться назад, однако 15 января оппозиционную журналистку выслали из России.

Сепаратистке инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за это ей грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

Пока Елена Бойко будет находиться за решеткой до 17 марта. Стоит заметить, что женщина сама просила такое решение суда: мол, на свободе ей угрожает опасность.

Что известно о Елене Бойко?С 2004 года была членом Коммунистической партии Украины, а в 2011 году вышла из партии из-за того, что начала работать в коммунистическом издании "Галицкий ястреб". Была замечена в организации провокаций во Львове с коммунистической символикой. После начала войны в Донбассе неоднократно появлялась в эфире российских телеканалов, а также в СМИ боевиков. В августе 2015 года Бойко выехала на временно оккупированные территории, а впоследствии и в Россию, где в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

Смотрите видео: комментарий Елены Бойко и представителя управления СБУ по аресту

К слову, недавно российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ.