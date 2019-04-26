Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае

В последний месяц весны начнем беспокоиться о своем жилье по новым правилам. Также получим: газ дешевле, электронную медицинскую карту, измененый формат документа о техосмотре транспорта, а ЕСВ нужно будет платить по другим реквизитам.

Далее подробнее об этих изменениях.

Реформированная коммуналка

С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по уплате коммуналки.

Главная новация – украинцы должны будут самостоятельно организовывать уход за своими домами, нанимая для этого домоправителей, и самостоятельно решать, какие договоры подписывать с поставщиками услуг.

Абонплата за коммуналку – это будут деньги на оплату работы управляющего по обустройству дома.

Читайте подробнее: Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня

Новая цена на газ

С 1 мая "Нафтогаз" по требованию правительства снижает цену на газ для населения на 300 гривен за 1 тысячу кубических метров. Его стоимость для бытовых потребителей составит около 8,25 гривны за кубометр вместо нынешних 8,55 и планируемого ранее повышения до 9,7-9,8 гривен за кубометр.

Электронная медкарта

С мая ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.

В начале пациенты не смогут зайти в свою электронную медицинскую карту, но в планах есть запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационное заключение, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначение лечения или направление на дополнительное обследование.

Со второй половины текущего года записи в электронной медкарточке смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе "Бесплатная диагностика". А уже с 2020 года в электронную медкарту смогут вносить информацию больницы.

Читайте подробнее: В Украине начала работать электронная карта: что изменилось

Новации в автотехосмотре

С 1 мая бумажный бланк протокола, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет выдаваться в комплекте с самоклеящейся меткой радиочастотной идентификации. Владелец транспортного средства обязан закрепить метку справа вверху ветрового стекла, с внутренней стороны.

Это нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, говорят в Главном сервисном центре МВД. Кроме того, обещают, что таким образом контролирующим органам будет легче проверять, допущено ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию с метки скоро станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования.

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Новые счета для уплаты ЕСВ

В Государственной казначейской службе Украины сообщили, что со 2 мая будут функционировать новые счета для уплаты ЕСВ, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства.

До конца апреля еще возможно использование "старых" счетов по зачислению ЕСВ. А со 2 мая деньги с них будут возвращаться плательщикам, как "невыясненные поступления".

Платить ЕСВ нужно будет по новым реквизитам счетов. Узнать их можно в Государственной фискальной службе и Пенсионном фонде.

Перенос номера телефона

С мая украинцы смогут переносить свой номер при смене оператора. Эта услуга называется MNP (Mobile Number Portability – перенос мобильного номера).

Пользователю нужно зарегистрироваться, предоставив SIM-карту и документы (паспорт, права, налоговый номер и т. п). После этого нужно будет подать заявку оператору. Юридические лица могут подавать групповые заявки на перенос номера. После этого абонент получает новую SIM-карту со старым номером.

Читайте подробно: С мая в Украине заработает перенос номера: как это сделать