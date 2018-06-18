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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мальчик, который пострадал от взрыва авто в Киеве, частично вышел из комы

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Четверо детей, которые пострадали в результате взрыва автомобиля "Волга" на прошлой неделе, сейчас находятся под наблюдением медиков. Трое девочек находятся в стабильном состоянии средней тяжести, а мальчик – в тяжелом.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

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Мальчик сейчас находится в реанимации. Врачи спасают его здоровье и решают, когда будут оперировать его глаз.

Состояние ребенка остается тяжелым, так как это проникающая травма. На сегодня наблюдается постепенное восстановление сознания. Мы можем констатировать частичный выход из комы. Но о полной стабилизации состояния пока речь не идет,
– отметил детский нейрохирург Охматдета Андрей Гаркуша.

"Удалять осколки сейчас мы не будем. Сейчас это не главное. Главное – борьба за жизнь. Если и удаляются осколки, то такие, которые угрожают жизни", – добавил заведующий хирургическим отделением Александр Гришин.

Напомним, на прошлой неделе в медицинское учреждение госпитализировали четверых детей, которые пострадали в результате взрыва в автомобиле "Волга". Дети играли в открытой машине, когда нашли неизвестное устройство и попытались его открыть. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5. Правоохранители установили и доставили владельца в районный участок. Сейчас следователи определяют, кому принадлежало взрывное устройство. В полиции не исключают версию террористического акта.

Теги: Новости Киева Новости Украины Взрыв Дети
Источник: 24 канал
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