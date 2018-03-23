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Мальчик стал звездой сети благодаря снятому прогнозу погоды: курьезное видео

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Маленький американец снял свой прогноз погоды
Маленький американец снял свой прогноз погоды / Скриншот из видео

Американский мальчик Карден Кортс получил большую популярность за выполненное задание для детского сада. Воспитатели попросили ребенка вместе с родителями рассказать о погоде, или снять свой ролик с прогнозом. К работе Карден Кортс отнесся с креативностью.

Для создания забавного ролика мальчик привлек своего отца. Мужчина, который работает в представительстве крупной компании Rated Red, воплотил свою мечту создать забавный метеопрогноз.

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На кадрах ребенок позирует перед камерой на фоне настоящей телестудии. Мальчик в руках имеет симулятор погоды, который во время зачитывания текста включает, показывая экстремальные условия. Маленький Карден Кортс забавно реагирует на шквальный ветер и метель. А в конце видео даже танцует на "пляже" с моделями рекламы.

Я не настоящий метеоролог, но я выучил слова,
– говорит в видео Карден Кортс.

Опубликованное видео получило невероятную популярность в сети. Всего за 2 дня запись просмотрели более 1,2 миллиона пользователей YouTube.

Смотрите видео "прогноза" погоды Кардена Кортса:

Теги: LifeStyle Новости США Курьезные новости Дети Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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