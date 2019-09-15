Марш за животных: что происходит в Киеве и кто из известных людей вышел на акцию – яркие фото
В 24 городах страны проходит Марш за животных. Зоозащитное событие происходит даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Посетили акцию и известные люди, в частности Джамала, Ульяна Супрун и участники группы "О".
Марш за животных в Киеве проходит в парке Шевченко с 12:00. Колонны из людей впоследствии должны отправиться к Верховной Раде, передает корреспондент 24 канала с места акции.
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Марш проходит под лозунгом "защита слабых – дело сильных".
Акцию поддержали и известные люди, в частности журналисты 24 канала встретили на акции Джамалу, Ульяну Супрун и группа "О".
Я хожу на этот Марш за животных каждый год, потому что думаю: как страна ведет себя с наиболее слабыми и незащищенными, показывает, какая она есть,
– сказала Супрун.
Как проходит Марш за животных в Киеве: фото журналиста 24 канала Алексея Печия
Активисты собирают подписи под петицией о защите прав животных
Впоследствии ее передадут Президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Что требует петиция? Она имеет целый ряд требований от запрета использования животных в цирках до создания зоополиции. Также требуют увеличения ответственности за плохое обращение с животными и ответственность за их воспитание (когда люди берут животное домой, а со временем его выбрасывают на улицу).
Во время шествия активисты поднимают такие требования:
- Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- Запрет создания и функционирования притравочных станций;
- Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и т. д;
- Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- Запрет пушных ферм;
- Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
- Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
- Внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;
- Четкое определение права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности владельцев;
- Содействие созданию зоополиции и введение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.