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      Марш за животных: что происходит в Киеве и кто из известных людей вышел на акцию – яркие фото

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      В 24 городах страны проходит Марш за животных. Зоозащитное событие происходит даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Посетили акцию и известные люди, в частности Джамала, Ульяна Супрун и участники группы "О".

      Марш за животных в Киеве проходит в парке Шевченко с 12:00. Колонны из людей впоследствии должны отправиться к Верховной Раде, передает корреспондент 24 канала с места акции.

      Читайте также: Марш за животных: Супрун объяснила, почему это важно

      Марш проходит под лозунгом "защита слабых – дело сильных".

      Акцию поддержали и известные люди, в частности журналисты 24 канала встретили на акции Джамалу, Ульяну Супрун и группа "О".

      Я хожу на этот Марш за животных каждый год, потому что думаю: как страна ведет себя с наиболее слабыми и незащищенными, показывает, какая она есть,
      – сказала Супрун.

      Как проходит Марш за животных в Киеве: фото журналиста 24 канала Алексея Печия

      Активисты собирают подписи под петицией о защите прав животных

      Впоследствии ее передадут Президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

      Что требует петиция? Она имеет целый ряд требований от запрета использования животных в цирках до создания зоополиции. Также требуют увеличения ответственности за плохое обращение с животными и ответственность за их воспитание (когда люди берут животное домой, а со временем его выбрасывают на улицу).

      Во время шествия активисты поднимают такие требования:

      • Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
      • Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
      • Запрет создания и функционирования притравочных станций;
      • Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и т. д;
      • Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
      • Запрет пушных ферм;
      • Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
      • Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
      • Внесение диких животных природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;
      • Четкое определение права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности владельцев;
      • Содействие созданию зоополиции и введение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Ульяна Супрун Джамала Мир животных
      Источник: 24 канал
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