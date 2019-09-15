Марш за животных: что происходит в Киеве и кто из известных людей вышел на акцию – яркие фото

В 24 городах страны проходит Марш за животных. Зоозащитное событие происходит даже в Антарктиде – на станции Вернадского. А в Киеве люди пришли со своими домашними любимцами. Посетили акцию и известные люди, в частности Джамала, Ульяна Супрун и участники группы "О".

Марш за животных в Киеве проходит в парке Шевченко с 12:00. Колонны из людей впоследствии должны отправиться к Верховной Раде, передает корреспондент 24 канала с места акции.

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Марш проходит под лозунгом "защита слабых – дело сильных".

Акцию поддержали и известные люди, в частности журналисты 24 канала встретили на акции Джамалу, Ульяну Супрун и группа "О".

Я хожу на этот Марш за животных каждый год, потому что думаю: как страна ведет себя с наиболее слабыми и незащищенными, показывает, какая она есть,

– сказала Супрун.

Как проходит Марш за животных в Киеве: фото журналиста 24 канала Алексея Печия

Активисты собирают подписи под петицией о защите прав животных

Впоследствии ее передадут Президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Что требует петиция? Она имеет целый ряд требований от запрета использования животных в цирках до создания зоополиции. Также требуют увеличения ответственности за плохое обращение с животными и ответственность за их воспитание (когда люди берут животное домой, а со временем его выбрасывают на улицу).

Во время шествия активисты поднимают такие требования: