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Маск выкупил 33 тысячи акций компании Tesla за 9,9 миллиона долларов

312 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск / Фото из открытых источников

Основатель компании Tesla, которая занимается производством электрокаров, Илон Маск купил 33 тысячи акций собственной компании и потратил на них 9,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

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Такая сделка увеличила долю Маска в Tesla на 0,1%. Стоит отметить, что основатель компании является крупнейшим ее акционером, ведь ему принадлежит около 22% акций Tesla. Маск и ранее скупал акции своей компании, последний раз он это делал более года назад.

Tesla в начале мая объявила об убытках в 710 миллионов долларов в первом квартале 2018 года. Это крупнейший квартальный убыток Tesla за все время существования компании. А Илон Маск во время конференц-колла с инвесторами и финансовыми аналитиками отказался отвечать на вопрос о капитализации компании и планах поставок Model 3, назвав их "нелепыми", "скучными" и "некрутыми".

В начале мая эксперты сообщили, что если Tesla не привлечет дополнительное финансирование, то по итогам 2018 года у нее не останется средств. По подсчетам агентства, каждую минуту компания Маска теряет 7 430 долларов.

Теги: Интернет Деньги Техно Tesla Илон Маск
Источник: 24 Канал
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