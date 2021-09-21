А вот для 6 – 11 классов администрация рассматривает несколько вариантов обучения.Это объясняют тем, что пожар повредил спортивный зал и 2 класса — кабинеты химии и литературы.

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Части крыши, которые горели / Фото Суспільне

Рассматривают 3 варианта

Об этом 20 сентября рассказала заместительница начальника управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва. По ее словам, помещения младшей школы практически невредимы. Однако первоклашки все же не будут ходить в школу по крайней мере 2 дня.

Однако это не значит, что у них выходной, поскольку дети учатся дистанционно. А вот относительно учеников 6 – 11 классов все значительно труднее. Поскольку теперь нужно придумать, где проводить их уроки.

Один из вариантов — обучение во вторую смену в соседней школе №1. Второй — обучение в свободных помещениях школы №5. Эта школа несколько удалена, примерно километр от школы до школы, но есть возможность вывести отдельно целый этаж, чтобы перевести учеников. И третий вариант — на определенный период ввести дистанционное обучение,

– сказала Реброва.

Также чиновница рассказала, что в школе учатся 363 ребенка. Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант обучения, Управление образования будет общаться об этом с родителями школьников.



Спортзал, где произошел этот пожар / Фото Суспільне

Кратко об этом пожаре

О том, что горят помещения школы, спасателям сообщили в 19:28. Примерно через 2 часа они локализовали пожар. Однако полностью его потушить удалось только через 10 часов.

Там пылали деревянные конструкции крыши, а также перекрытия спортзала. Следует отметить, что незадолго до этого там проводили инспекцию соблюдения правил пожарной безопасности. Специалисты ГСЧС выявили несколько нарушений, в частности, отсутствие пожарной сигнализации, а также необработанные огнезащитным раствором деревянные конструкции.

Поэтому Управление образования объявило тендер на установку системы пожарной сигнализации. На это планировали потратить 292 тысячи гривен, однако работы так и не начались.