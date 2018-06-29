"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера

Леонид Кантер отправился дальше, но завещал продолжить проекты: провести кинофестиваль "Киносарай" на собственном арт-хуторе "Остров Обирок", что стартует уже сегодня, выпустить в свет при поддержке неравнодушных самый желанный приключенческо-документальный фильм "Человек с табуреткой" про авантюрные путешествия к четырем океанам и настойчиво воплощать мечты в жизнь.

В чем же смысл задуманного?

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Журналисты 24 канала встретились с кинокомандой – режиссером Ярославом Поповым и продюсером Екатериной Мизиной, а также путешественником-белорусом Кириллом Кравцовым, который довез с Леонидом табурет к самой южной точке – мысу Горн, и рэпером-чилийцем Бебо, в ресторане которого смельчаки и выпекали национальные "плюшки" в ожидании корабля, что пришвартовал их к вершине.

Леонид Кантер и Кирилл Кравцов сидят, прижмурившись и улыбаясь

Уже через считанные часы друзья Кантера направятся на Обирок, чтобы окунуться в полный любви и жизнелюбия кинофестиваль.

А пока в тени деревьев Национальной кинематики Украины и маленькой комнатке, где рождались предыдущие фильмы, мы говорим о том, каким было путешествие изнутри, что Леонид Кантер дал миру, а также почему лента "Человек с табуреткой" должна выйти на экраны, почему без материальной поддержки не обойтись и почему, в конце концов, это гораздо больше, чем просто фильм...

Кирилл, в 2010-м году вы присоединились к табуретному путешествию в составе белорусской команды. Что вас побудило взять вещи и уехать?

То, что я встретил Леонида Кантера.

Как познакомились?

Это было начало экспедиции – он нес табурет на Северный океан. Пришел в Гомель, искал ночлег и остался у меня на три дня. Мы так сдружились!

Мне настолько понравилась идея, что я уволился с работы и пошел с ним путешествовать. До этого работал в офисе семь лет, а после этого я больше никогда не работал в офисе.

Леонид Кантер и Кирилл Кравцов несли табурет вместе к Тихому океану

Эта идея – пойти с табуретом к океану – "мыслевирус", ведь у каждого есть табуретка дома, и каждый способен ее взять и попытаться отнести к океану. Но не каждый осмелится. А вот он ее взял и несет, и ничего ему не мешает...

Я и раньше любил путешествовать, но по плану. А вот Леонид открыл мне глаза, как можно спонтанно путешествовать по всему миру, знакомясь с людьми и открывая для себя много нового.

Вы готовились к путешествию вместе год на Обирке?

Ага. Мы готовились делать фестивали. Последнее табуретное путешествие через Америку должно было содержать в себе 8 фестивалей. В Беларуси мы тоже учились делать фестивали. Это и побудило меня найти хутор в своей стране и сейчас жить на нем. "Красный костричник" зовется.

Кирилл Кравцов два дня назад в стенах кинотеки

О каких фестивалях речь?

Небольшие на несколько сотен людей, где выступают музыкальные группы, есть фотографы, арт-выставки, художники, мастерклассы. То есть это одновременно возможность что-то увидеть, чему-то научиться и познакомиться с интересными людьми, которым тоже интересен такой фестивальный отдых в сельской местности.

Что для вас проект "Человек с табуреткой"?

Представьте, до путешествия я уже начал и развил свой бизнес. Но когда полетел в Америку, то бросил его! И по возвращению полностью изменил свою жизнь. Стал жить на хуторе и развивать его. Это просто перевернуло мою жизнь с ног на голову. Дало мне трамплин, большой скачок в саморазвитии.

Что изменилось?

У меня не было все плохо, а стало хорошо. И до того я жил положительно. Но в путешествии каждый день – взрыв мозга. Каждый день я видел что-то такое, что никогда не видел раньше. Что дала поездка?

Путешествие разбило границы в мозгах и дало понимание, что возможно все!

Что больше всего удивляло или шокировало во время путешествия?

Оказалось, что люди во всех странах, какими бы не казались разными, одинаковые.

У всех людей, которые путешествуют, есть риск остаться без денег, не зная языка, остаться в чужой стране. Этот страх почему-то равен страху смерти. Всем кажется, что они обязательно умрут. Но если есть рядом люди, то умереть невозможно! Они просто не дадут это сделать.

Мы же никогда не просили помощи, но всегда были очень позитивными и открытыми к миру, поэтому привлекали таких же людей, которые нас приглашали домой, могли накормить, положить спать.

Экспедиция устраивала колоритные фестивали

Каждый день я удивлялся, насколько мир полон хороших людей. Как тебе не пытались рассказывать в детстве, что мир полон плохих людей.... Но это оказалось неправдой! Все люди хорошие. Плохие – это те, у которых настроение плохое или что-то не так идет в жизни. 100% людей хорошие – это основное понимание, что мне дала поездка.

Финал путешествия успешный. Знаю: табурет донесли, и не беда, что игрушечный Магдалены. Что чувствовали на мысе Горн?

Я долго думал, что буду чувствовать, когда окажусь на вершине. Буду плакать? Смеяться? Радоваться?

Но когда мы туда приплыли, "застопив" военный корабль, когда нас привезли на шлюпке на сам остров, я почувствовал невероятный покой. Это меня даже удивило. И немного обидно, что все закончилось. Потому что мне очень нравилось путешествовать вместе и хотелось продолжать. Но это был конец проекта, и я прилетел домой.

Счастливцы на борту военного корабля, который увез их на мыс Горн

Ярослав, вы знали Леонида 20 лет. Были учителем в университете кино, театра и телевидения. Делали вместе фильмы. Уверена, что во время сотворчества вы стали не только университетским учителем. Леонид кое-что взял от вас. Что вы почерпнули от него?

Не знаю, или я научился этому окончательно, но он учил, видимо, всех, кто с ним был вместе, что мечты можно осуществлять. И это надо делать. Как? Сначала нужно понять, чего ты хочешь. Это самое сложное. Затем подумать, как можно к этому прийти. Потом это расписать, взять себя в руки и действовать.

Ярослав Попов знал Леонида Кантера 20 лет

Что Леонид дал украинской документалистике?

Знаете, он очень креативный. Режисерство – одно из его многих призваний. Леонид брался за все, что можно, и не боялся экспериментировать. Он привнес в кинематограф совершенно новые схемы производства и продвижения, совмещения анимации и создания фильмов, начиная с ничего.

Вы – режиссер монтажа полнометражных лент Кантера "Добровольцы Божьей Четы" и "МИФа". Как было работать в компании с Леонидом?

Мы друг друга понимали. Это важно при таком сотворчестве. Он очень пунктуален и требователен к себе. Работа с ним дисциплинирует.

Какое впечатление от весеннего американского тура, в который творческая команда отправилась с фильмом "МИФ"?

Впечатления отличные. Люди воспринимали очень близко к сердцу. Было очень много вопросов. Некоторые люди говорили, что несмотря на то, что тема фильма тяжелая, но после его просмотра появляется ощущение облегчения. Это чувство в искусстве называется катарсисом.

Ярославу Леонид поручил делать самый желанный фильм

Как это частично произошло с определенным кругом людей после ухода Леонида, которые начали испытывать много любви к миру?

Не совсем так. Это событие не так быстро можно понять. Это не просто смерть на войне. Поэтому еще такое очищение у зрителей впереди, вот тогда, когда мы сделаем фильм "Человек с табуреткой".

Ярослав, Леонид привозил вам материалы из путешествий ко всем четырем океанам, а вы занимались монтажом фильмов. Как вам было работать?

Очень интересно! Знаете, опыт человека, а особенно художника, содержит не только то, что в жизни произошло, а увиденное, услышанное или прочитанное. Поэтому в какой-то степени и я тоже путешествовал, потому что погрузился в эти видео. Ведь было много часов съемки. Например, сейчас делаем фильм о последнем путешествии, о табуретном проекте, о Леониде в конце концов. Есть 120 часов материала!

120 часов материала отснято во время путешествия к Тихому океану

Работу над фильмом "Человек с табуреткой" вы начинали вместе. Не секрет, что наработки и указания к фильму Леонид оставил вам в прощальном письме. Задумывалось, что лента должна вдохновлять на осуществление мечты и жизнелюбие. Однако после добровольного ухода из жизни Леонида это подать будет тяжелее... У вас выработался целостный подход?

У нас был сценарный план фильма. Задумывали, что сделаем веселый жизнерадостный фильм о великом путешествии продолжительностью в один год. Кстати, Леонид в своем последнем письме ко мне так и попросил: "Пусть это будет фильм веселый, жизнеутверждающий и о любви".

Любовь – это точно единственное, что может сразиться со смертью. Успех и счастье не смогут этого сделать. Поэтому нам никак не обойти эту тему со смертью Леонида. Этого ждут и люди, и он этого заслуживает, чтобы мы, не боясь, сказали. Ведь это его жизнь, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло.

Следовательно, этому будет посвящен отдельный эпизод ближе к финалу фильма. И наша задача в том, чтобы все остальное было как можно более веселым, легким, приключенческим.

В этой бочке должен быть мед, но без ложки дегтя нам не обойтись.

Как вы в последний раз контактировали с Леонидом?

В воскресенье вчетвером мы работали над фильмом шесть часов в этой кинотеке. Какой-то прорыв наметился. Было очень классное ощущение облегчения. И наши с Леонидом отношения достойно прошли через испытания. Как раз в этот день в наших отношениях произошло просветление, что меня очень порадовало. И он ушел в четыре часа, спросив, не будет нужен ближайшие три дня. Мы сказали, что нет, мол, потом встретимся, когда будет необходимость что-то обсудить. Это было в воскресенье, а в понедельник вечером его уже не стало.

Когда начали вместе с Леонидом работу над фильмом?

С начала года. В туре по Штатам мы проговаривали, что беремся уже за фильм не о войне. Тогда я начал осваивать этот материал. Действительно, 120 часов – это много. Два месяца ушло на то, чтобы только его посмотреть и структурировать. А дальше мне надо было принимать важное решение. И наконец я бросил работу на телевидении.

Активно работали над фильмом последние несколько недель. Уже были смонтированы некоторые куски. Но меня удивляло, что Леонид не горел смотреть. Он отказался его делать сам и передал мне полномочия, потому что трудно делать фильм о себе. Понимаете, он в главной роли, поэтому не смог бы относиться объективно. Но я думал, что мы будем советоваться, потому что как-то одинаково видим, и его замечания важны для меня.

Сценарный план "Человека с табуретом" на стене кинотеки

Сейчас тяжело, потому что нет того, с кем можно посоветоваться. Но есть друзья-профессионалы. Мы поработаем, поэтому я думаю, что будет классный фильм, выход которого запланирован на начало октября.

Над чем сейчас идет работа?

Катя: Над доработкой сценария и монтажом определенных эпизодов. Мы подбираем музыку, работаем с композиторами и аниматорами. Уже вырисовывается вся история и средства, которые мы будем использовать.

Ярослав: Работа продвигается каждый день. Леонид начал идею сочетать документальный фильм с анимацией, как то можно было проследить в "МИФе". Надеюсь, сделаем еще шаг в этом направлении. Вместе со взрослыми путешествовала маленькая дочь Леонида Магдалена, которая собирала сказки. Мы их анимируем. Завтра встречаюсь с аниматорами.

В новом фильме сказки будут анимированными

Вы открыли "Спільнокошт" для сбора 400 тысяч гривен на фильм, как завещал Кантер. Для чего нужны деньги?

Катя: Мы делаем фильм не только потому, что так хотел Леонид Кантер. Начали работу вместе и очень много было планов относительно фильма и его дальнейшей судьбы. Конечно, очень хочется его завершить только потому, что мы все очень любим Леонида.

"Вложить средства в фильм – надежный способ помочь детям Кантера в дальнейшем"

Но. Кроме этого, фильм будет вдохновлять осуществлять мечты, жить, познавать мир и самих себя. Все, что наснимал Кантер в своем путешествии, все то, что он создал и как он жил, очень нужно рассказать миру, а не только тем, кто знал его лично. Его поступками и идеями, сумасшедшей фантазией, которая кому-то казалась не из этого мира, хочется доказать, что нет ничего невозможного! Все, что вы хотите воплотить, воплотится, если будете что-то для этого делать.

И мы очень хотели бы, чтобы этот фильм поддержали, потому что мы очень хотим сделать его качественно. После того, как сделаем и начнем возить по миру, предусмотренную во всех прибылях долю Леонида мы будем отдавать его детям. Это значительно более надежный способ поддержать семью и детей в будущем, а не только сейчас, когда им очень трудно.

Леонид Кантер призывает поддержать создание фильма:

Ярослав: Мы хотим привлекать профессионалов, чтобы плодотворно с ними работать несколько месяцев. Они нуждаются в средствах, потому не сидят без дела, и им, как каждому, надо семью кормить или на квартиру собирать. Наполним фильм анимацией украинской студии "Ridni animation". Привлечем композитора – лидера групп "Даха Браха" и "OY sound system" Марка Галаневича. Звуковое сопровождение фильма создаст классная команда "KWA sound production", которая делала звук для фильмов "Киборги", "МИФ", "Живая Ватра", "ТойЩоПройшовКрізьВогонь".

Ярослав, что чувствуете, работая над фильмом?

Когда рождается то, чего раньше не было, чувствуешь интерес. Но мысли над фильмом у меня все время. Я просто просыпаюсь уже несколько недель и сразу думаю о фильме. Главный вопрос сейчас, как интегрировать последнее видео в фильм... Я немножко тревожусь, что эти мысли заполонили у меня все в голове. Но это большая работа, и надо полностью ей отдаться. Вот сейчас я еду на "Обирок". Чувствую, что нужно отвлечься.

Через считанные часы вы отправитесь на "Обирок". Есть ли предвкушение чего-то перед фестивалем?

Ярослав: Бывал там в самую первую осень, когда они только его купили в октябре 2007-го года. С тех пор приезжал туда не раз. Мне будет там спокойно, уютно и красиво. Не имею никаких предостережений. Я Кантера понял полностью. Тени на "Обирок" не легло. Я бы даже хотел там пожить.



"Киносарай" – 2016

Кирилл: Чувствую, что это будет встреча лучших друзей Леонида Кантера. Они приедут, чтобы вспомнить его и те прекрасные моменты, которые он подарил. Только что мы встретили Бебо – нашего друга с крайнего юга, он рядом с мысом Горн живет, а прилетел сюда ради этого фестиваля. И не только он. Я из Белоруссии, Густава из Аргентины...

Катя: Никто не может назвать это праздником или прощанием, или похоронами. Фестиваль не об этом. Это о том, что оставил после себя Леонид Кантер. Он создал страну грез, которую очень много людей полюбили, и в которую приезжали его друзья со всех уголков мира. Он их встречал в путешествиях и всех приглашал погостить на "Обирке".

Леонид Кантер научил Катю Мизину воплощать мечты

Поэтому это уникальное место, которое наполнено его любовью и энергией. И она оттуда не исчезла! Поэтому это будет встреча очень классных людей. От нее зависит, что будет с Обирком, захотят ли люди там встречаться в дальнейшем.

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А предвкушение?

Знаете, я не верила, что мечты могут осуществляться. Я в принципе боялась мечтать... Почему мне никто не сказал, что можно мечтать, и мечты вообще могут осуществляться? За ту часть своей жизни, которую я провела рядом с Леонидом, делая проекты и воплощая мечты, я на самом деле убедилась, что это возможно! Очень благодарна ему за это... А фестиваль будет особенным!

Поддержать создание фильма можно тут.