Ukraїner показал, как жил Леонид Кантер

Команда Ukraїner показала фильм-воспоминание о режиссере Леониде Кантере, который был соучредителем хутора "Обирок".

Команда Ukraїner гостила на хуторе "Обирок" в 2017-м.

Читайте также: "Это конец": друг Кантера обнародовал детали относительно его смерти

"Сегодня мы публикуем этот материал как воспоминание о соучредителе Обирка, режиссере Леониде Кантере, и о том, что он успел создать за свою короткую, но насыщенную жизнь", – добавили в команде.

Напомним, 5 июня стало известно о смерти известного украинского режиссера Леонида Кантера. Его нашли мертвым на хуторе в Черниговской области, который он десятилетия назад превратил в творческое поселения.



Впоследствии близкое окружение режиссера отметило, что прощание с художником и его похороны запланированы во время кинофестиваля "Сарай", который состоится с 29 июня по 1 июля. Также сообщалось, что перед этим тело Кантера кремируют в Киеве.



6 июня на территории киевского крематория собрались родные и близкие друзья Леонида Кантера, чтобы проводить его в последний путь.