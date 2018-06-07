Ukraїner показав, як жив Леонід Кантер

Команда Ukraїner показала фільм-спогад про режисера Леоніда Кантера, який був співзасновником хутору "Обирок".

Команда Ukraїner гостювала на хуторі "Обирок" у 2017-му.

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"Сьогодні ми публікуємо цей матеріал як спогад про співзасновника Обирка, режисера Леоніда Кантера, і про те, що він встиг створити за своє коротке, але насичине життя", – додали у команді.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про смерть відомого українського режисера Леоніда Кантера. Його знайшли мертвим на хуторі на Чернігівщині, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення.



Згодом близьке оточення режисера зазначило, що прощання з митцем та його поховання заплановано під час кінофестивалю "Сарай", який відбудеться з 29 червня по 1 липня. Також повідомлялося, що перед цим тіло Кантера кремують у Києві.



6 червня на території київського крематорію зібралися рідні та близькі друзі Леоніда Кантера, щоб провести його в останню путь.