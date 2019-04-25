Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад

Команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского неоднократно заявляла, что реформа здравоохранения, которую внедряют в Украине, не является совершенной и нуждается в корректировке. Рассказываем, что обещает изменить в этой сфере будущий президент и как на это реагируют в Минздраве.

Что сказано о медреформе в программе Зеленского

Прежде всего в своей программе Владимир Зеленский отмечает, что профессия врача должна стать престижной и высокооплачиваемой. Больницы должны получить современное оборудование и обновить свою инфраструктуру, а "административная надстройка системы здравоохранения и образования" – сократиться.

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Переход к страховой медицине в программе указан важнейшим шагом в здравоохранении. Пациент должен сам определять программу страхования, выбирать заведение, врача, способ лечения. Базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения обещают оплачивать из государственного бюджета.

"Зе!команда" хочет сделать акцент на профилактической медицине: "Предупредить болезнь легче, чем ее лечить. Программа популяризации здорового образа жизни. Введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра".

Владимир Зеленский

Относительно лекарств: согласно программы, если препараты прошли регистрацию в странах Европы и США, то в Украине дополнительных разрешений получать не будут.

Однако эксперты отмечают: созданная Национальная служба здоровья сейчас выполняет функцию государственного страховщика, а полноценное развитие частного страхования может начаться с 2021 года. Также был создан Центр общественного здоровья, который занимается профилактикой заболеваний. Это наталкивает на мысль, что команда Зеленского не слишком тщательно изучала начатую реформу.

"Какая это нафиг реформа?"

Во время дебатов на стадионе, которые состоялись 19 апреля, Владимир Зеленский заявил, что не считает удачной реформу здравоохранения. Так, в заключительной речи он заявил:

Скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен для лекарств нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая ето нафиг реформа?

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун после этого отметила, что процесс трансформации в системе здравоохранения уже не остановить.

Кому нужна медреформа? По меньшей мере 27 миллионам украинцев, 24,5 тысячам врачей и 1886 медицинским учреждениям. Им не безразлично. И это только начало. Не знаювыиграет ли Зеленский выборы. Но он точно не остановит медицинскую реформу,

– написала Супрун на своей странице в Facebook.

Более 50 общественных организаций заявили, что "шокированы оценкой Зеленского трансформации системы здравоохранения" и попросили разъяснить позицию по медицинской реформе.

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Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, что Украине необходима медицинская реформа, но ее нужно оценить и проанализировать на предмет возможных корректировок.

"То, что реформы в Украине нужно внедрять, – однозначно правильно... Но говорить о том, что сегодня медицинская реформа завершена и она устраивает всех, думаю, будет не совсем корректно", – заявил Разумков.

Что говорят в Минздраве: возможно ли "откатить" реформу”?

Прежде всего в министерстве призывают сохранять спокойствие и уверяют, что готовы оказывать необходимую поддержку для ознакомления новой команды с реальными результатами и дальнейшими планами изменений в системе здравоохранения.

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24 канал спросил Минздрав, возможен ли "откат" сделанного за 2,5 года. В Министерстве пояснили, что любой этап был выстроен таким образом, чтобы обновленная система здравоохранения продолжала работать и развиваться, независимо от политических изменений.

Главным фактором неотвратимости изменений, отмечают в Министерстве, есть 27 миллионов украинцев, которые выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра. 70% из них довольны врачами, с которыми подписали декларацию. Однако существуют и другие моменты, которые делают совершенные на сегодня изменения неотвратимы:

- Новая система обеспечения украинцев медицинскими услугами зафиксирована в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и десятками необходимых подзаконных актов.



- Были созданы новые независимые институты, которые будут продолжать трансформацию системы здравоохранения. В частности, НСЗУ и Центр общественного здоровья МЗ Украины. Их руководство не меняется со сменой министра, а избирается на 5-7 лет.



- Мощная поддержка от сторон, заинтересованных в продолжении изменений. Она базируется на том, что рынок медицинских услуг, международные организации, эксперты и пациенты почувствовали реальные результаты реформы. Эта поддержка не позволит свернуть с пути трансформации.

В Минздраве отметили: изменения, которые сейчас происходят в системе здравоохранения, являются самыми масштабными за всю историю независимой Украины:

Украинцы впервые получили возможность записаться к врачу онлайн. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой или диабетом 2 типа впервые начали получать лекарства в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой. Кто в здравом уме захочет остановить это?