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Медовый спас 2018: в Киеве показали уникальные традиции и обычаи

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В Киеве начали праздновать Медовый спас. И хотя сам праздник во вторник, 14 августа, в столичном музее народной архитектуры Пирогово уже можно полакомиться медом.

14 августа – это день, когда в церкви освящают мед и мак. Сейчас на Певческом поле в Киеве его на любой вкус.

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Вместе с медом в церковь берут маковейчики – это такие небольшие букетики из полевых трав. Люди верят, что они приносят семьям благополучие и здоровье.

На Спаса девушки, как правило, плетут венки и они должны состоять из 12 трав. Затем с этим венчиком они идут в церковь на венчание, а если такие венчики плетут уже замужние женщины, то они оставляют его как оберег в доме. А еще в этот день принято делать разные вкусности: пряники, блины и вареники с маком. Все это, конечно, едят с медом.

спас
Маковейчики

Госпожа Анна уже 25 лет плетет венки на продажу, отметила, что они не просто оберегают, а даже лечат.

Бархатцы, буревейчик, пижма, душица и калина. Если у человека голова болит, то оно лечит,
– сказала Анна.

Спас
Традиционный венок

Считается, что после Маковея пчелы уже не производят мед. А с 14 августа в селах начинается сбор урожая и подготовка к зиме. А по церковному календарю – Успенский пост.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости культуры религия Новости Киева Традиции
Источник: 24 канал
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