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Мелания Трамп бойкотировала своего мужа после скандала с домогательством, – СМИ

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty images

Первая леди США Мелания Трамп все-таки отреагировала на скандальные новости, в которых фигурировал ее муж. Она бойкотировала Дональда Трампа и всячески показывала свое недовольство.

Об этом говорится в книге редактора Washington Post Боба Вудворда "Страх: в Белом доме Трампа", передает People.

Как известно, в 2016 году СМИ разразились серией скандальных новостей. Дональд Трамп, который на то время был кандидатом в президенты США, откровенно признался в домогательствах к женщинам. Тогда Мелания Трамп воздерживалась от комментариев и никак не реагировала на резонансную информацию в СМИ.

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После скандала Дональд Трамп должен был дать интервью со словами извинения. По замыслу пиар-менежеров, глава Белого дома должен был это сделать в присутствии дочери Иванки и жены Мелании. Именно эти две женщины имеют значительную приверженность американцев, поэтому их появление в кадре сгладило бы ситуацию. Однако своенравная Мелания наотрез отказалась помогать мужу.

"Не буду это делать", – сказала она со своим словенским акцентом, пренебрежительно отмахиваясь: "Ни за что",
– говорится в книге.

Впоследствии Мелания Трамп согласилась лишь на скупенький комментарий, опубликованный в социальных сетях. Первая леди назвала действия своего мужа "возмутительными и неприемлемыми".

К слову, это не впервые появляется информация о сильном и своенравном характере Мелании Трамп. Ранее бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон отмечал, что первая леди очень умная и жесткая.

"За кулисами она твердая как молот, потому что умеет различать, кто подхалим, а кто говорит Трампу правду", – рассказал Стив Беннон.

Теги: Секс-скандал Дональд Трамп Меланья Трамп LifeStyle
Источник: 24 Канал
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