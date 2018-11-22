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      Метро решает: как удаленность от подземки определяет цены на квартиры в Киеве – инфографика

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      Цены на недвижимость на вторичном рынке жилья в Киеве
      Цены на недвижимость на вторичном рынке жилья в Киеве / styler.rbc.ua

      Насколько сильно удаленность от станций метро влияет на стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Киеве.

      Неизменное правило рынка недвижимости гласит, что чем дальше квартира расположена от станции метро, тем ниже цена квадратного метро в ней.

      Читайте также: Цены жилья на вторичном рынке в Киеве: что изменилось в октябре

      Как эта аксиома действует на вторичном рынке жилья в Киеве разобрались аналитики портала Domik.ua.

      Так, осенью 2018 года максимальная цена квадратного метра на рынке вторичного жилья, расположенного далеко от метро, была зафиксирована в Печерском, Шевченковском и Оболонском районах столицы.

      Сравнивая цены стоимость квадратного метра в районах возле метро лидерами стали Печерский, Шевченковский и Подольский районы.

      В то же время наименьшую цену квадратного метра в доме, расположенном вдали от ближайшей станции метрополитена, предлагают на вторичном рынке Святошинского, Подольского и Днепровского районов.

      Зато дешевле всего "квадраты" возле метро обойдутся в Днепровском, Святошинском и Дарницком районах столицы.

      Читайте также: Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок

      Во внимание не брались цены на жилье на вторичном рынке в Деснянском районе Киева, поскольку в нем расположены всего две станции метро ("Лесная" и "Черниговская"), а между количеством предложений у метро и тех, которые находятся далеко от него, значительная численная разница (32 против 565).

      ціна на нерухомість Київ метро

      Как отличается стоимость квадратного метра жилья Киева в зависимости от близости к метро: инфографика

      ціна на нерухомість Київ вторинне житло райони порівняння
      Сравнение цен на вторичном рынке жилья в разных районах Киева

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      Теги: Новости Украины Деньги Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости метро Новости Киева
      Источник: 24 канал
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