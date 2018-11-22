Метро решает: как удаленность от подземки определяет цены на квартиры в Киеве – инфографика

Насколько сильно удаленность от станций метро влияет на стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Киеве.

Неизменное правило рынка недвижимости гласит, что чем дальше квартира расположена от станции метро, тем ниже цена квадратного метро в ней.

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Как эта аксиома действует на вторичном рынке жилья в Киеве разобрались аналитики портала Domik.ua.

Так, осенью 2018 года максимальная цена квадратного метра на рынке вторичного жилья, расположенного далеко от метро, была зафиксирована в Печерском, Шевченковском и Оболонском районах столицы.

Сравнивая цены стоимость квадратного метра в районах возле метро лидерами стали Печерский, Шевченковский и Подольский районы.

В то же время наименьшую цену квадратного метра в доме, расположенном вдали от ближайшей станции метрополитена, предлагают на вторичном рынке Святошинского, Подольского и Днепровского районов.

Зато дешевле всего "квадраты" возле метро обойдутся в Днепровском, Святошинском и Дарницком районах столицы.

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Во внимание не брались цены на жилье на вторичном рынке в Деснянском районе Киева, поскольку в нем расположены всего две станции метро ("Лесная" и "Черниговская"), а между количеством предложений у метро и тех, которые находятся далеко от него, значительная численная разница (32 против 565).

Как отличается стоимость квадратного метра жилья Киева в зависимости от близости к метро: инфографика