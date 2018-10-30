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      Международная организация по миграции: больше всего украинцев в трудовом рабстве в РФ и в Польше

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      Трудовое рабство
      Трудовое рабство / svidok.online

      По данным БФ "Каритас-Киев", за годы независимости около 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми.

      Сейчас Украина входит в топ-10 стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, количество трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, по информации Центра экономической стратегии, одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн человек.

      Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы "Особый взгляд" на "5 канале" подчеркнул – 61% граждан Украины, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за рубежом, делали это нелегально.

      "Человек, который выезжает работать нелегально за границу, он становится полностью бесправным. Полностью. Работодатель может не заплатить ему деньги, с ним может что-то случиться. Произойти какой-то случай на производстве, и он будет сама платить за свое лечение. Ему могут не заплатить деньги, его могут депортировать, его могут покалечить, даже намеренно, и человек окажется сам на сам с теми проблемами, которые перед ним появятся", – перечислил он.

      Кроме того, не стоит забывать, что трудовое рабство – вообще одна из самых больших проблем современного мира и Украины в частности. По данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции – больше украинцев попадает в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

      "На сегодня где-то от 21 до 46 млн человек находится сейчас в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года это где-то 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И лишь 1% спасены", – поделилась пугающими цифрами статистики руководитель консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации БФ "Каритас-Киев" Ирина Бойко.

      Каждый украинский нелегал – это уже потенциальный клиент этого благотворительного фонда. Сейчас организация занимается Оксаной – женщина пережила настоящую трагедию в России.

      Потерпевшая вспоминает: "Сыну 3 года, я одна, снова беременна, жилья нет своего, обратиться за помощью не к кому. Одна женщина предложила приехать к ней, она написала, что они с мужем граждане России и им нужна домработница...".

      Но вместо работы, женщина попала в рабство: "Выяснилось, что у нее нет никакого мужа, у нее трое детей. И у меня моих двое было. Она меня закрыла дома, забрала все документы. Приезжала только раз в неделю. Привозила продукты, которых постоянно не хватало. О зарплате – ни пары из уст".

      Спастись удалось украинке чудом – помогли соседи: "Вызвали участкового, он вывел меня с детьми. Соседи, они скинулись деньгами и отвезли меня на вокзал, отправили в Украину".

      И хотя прошло уже 3 года, но Оксана до сих пор не может оправиться. И еще – плен в закрытом доме подорвал здоровье ее детей.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Министерство социальной политики Трудовое рабство
      Источник: 24 Канал
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