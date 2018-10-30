Міжнародна організація з міграції: Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і Польщі

За даними БФ "Карітас-Київ", за роки незалежності близько 230 тис. українців постраждали від торгівлі людьми.

Наразі Україна входить до топ-10 країн-донорів міжнародних мігрантів у світі. За різними оцінками, кількість трудових мігрантів сягає 4 млн осіб. При цьому, за інформацією Центру економічної стратегії, одночасно за межами країни може знаходитися близько 2,5 млн осіб.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі програми "Особливий погляд" на "5 каналі" наголосив – 61% громадян України, які за останні 5 років хоча б один раз працювали за кордоном, робили це нелегально.

"Людина, яка виїжджає працювати нелегально за кордон, вона стає повністю безправною. Повністю. Роботодавець може не заплатити їм гроші, з нею може щось трапитись. Трапитись якийсь випадок на виробництві, і вона буде сама сплачувати за своє лікування. Їй можуть не заплатити гроші, її можуть депортувати, її можуть скалічити, навіть навмисно, і людина опиниться сам на сам з тими проблемами, які перед нею з'являться", – перерахував він.

Крім того, не варто забувати, що трудове рабство – взагалі одна з найбільших проблем сучасного світу та України зокрема. За даними Міністерства соціальної політики і Міжнародної організації з міграції – найбільше українців потрапляє в трудову експлуатацію в Російській Федерації та в Польщі.

"На сьогодні десь від 21 до 46 млн людей знаходиться зараз в рабстві по всьому світу. Якщо ми говоримо про Україну, то з 1991 року це десь 230 тис. українців, які постраждали від торгівлі людьми. І лише 1% врятовано", – поділилася жахливими цифрами статистики керівник консультаційного центру з протидії торгівлею людьми благодійної організації БФ "Карітас-Київ" Ірина Бойко.

Кожен український нелегал – це вже потенційний клієнт цього благодійного фонду. Зараз організація опікується Оксаною – жінка пережила справжню трагедію в Росії.

Потерпіла згадує: "Сину 3 роки, я одна, знов вагітна, житла немає свого, звернутися за допомогою нема до кого. Одна жінка запропонувала приїхати до неї, вона написала, що вони з чоловіком громадяни Росії і їм потрібна домробітниця…".

Але замість роботи, жінка потрапила у рабство: "З'ясувалося, що в неї нема ніякого чоловіка, у неї троє дітей. І в мене моїх двоє було. Вона мене закрила вдома, забрала всі документи. Приїздила лише раз на тиждень. Привозила продукти, яких постійно не вистачало. Про зарплатню – ні пари з вуст".

Врятуватися українці вдалося дивом – допомогли сусіди: "Викликали дільничного, він вивів мене з дітьми. Сусіди, вони скинулися грошима, і відвезли мене на вокзал, відправили до України".

І хоча минуло вже 3 роки, але Оксана і досі не може оговтатись. Та ще й – полон у зачиненому будинку підірвав здоров'я її дітей.