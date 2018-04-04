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Межрегиональный секс-бизнес в Украине: задержана группа сутенеров, которые создали сеть борделей

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Визитная карточка преступной группировки
Визитная карточка преступной группировки / npu.gov.ua

В Одессе внутренняя безопасность полиции совместно с СБУ и прокуратурой задержали межрегиональную организованную преступную группу сутенеров, которая занималась созданием притонов, сводничеством, сутенерством и вовлечением лиц в проституцию. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности НПУ.

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Правоохранительными органами было установлено, что группа действовала на территории Одессы и Харькова, где имела свои офисы и четкое иерархическое разделение. Каждый из участников имел свои отдельные функции. Группа работала систематически, расширяя свою деятельность: открывала новые места разврата, привлекала к "бизнесу" лиц в качестве проституток, водителей автомобилей, операторов call-центров, администраторов сайтов и борделей.


Члены группировки/ npu.gov.ua

Также известно, что организатором такого "бизнеса" была 31-летняя уроженка Донецкой области и жительница Харькова, которая имела круг знакомств в правоохранительных органах, куда обращались в случае необходимости.

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Организаторами преступной группы оказались 37-летняя уроженка Харьковщины и 38-летний уроженец Сумской области. Мужчина занимался разработкой планов и схем деятельности, а также подбором сутенеров. Его сожительница вела контроль за конспирацией и учетом выхода проституток "на работу". Среди ее функций была и финансовая документация и надзор за дисциплиной.

Из офисов преступной группы была изъята оргтехника, черновая финансовая документация, паспорта проституток, телефоны и сим-карты, визитные карточки борделей. В Харькове же, где жила главная фигурантка, обнаружили и изъяли 250 тысяч гривен, винтовку СВД, автомат и патроны к нему.


Обнаруженные вещи/ npu.gov.ua


Обнаруженные вещи/ npu.gov.ua

"В целом, по адресам деятельности борделей и офисов преступной группы, было изъято почти 25 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен, полученных в качестве прибыли. Также изъяты три автомобиля представительского класса, на которых перемещались главные фигуранты преступной группы", – сообщают в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.


Обнаруженные вещи/ npu.gov.ua


Обнаруженные вещи/ npu.gov.ua

Организаторов группы и двоих других администраторов задержали и поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области. Вскоре задержанным будет объявлено подозрение в совершении преступления – сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Задержанным грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Теги: Новости Украины Оружие ГПУ Криминальные новости Деньги СБУ Полиция Новости Одессы Новости Донецка Новости Харькова Секс Секс-скандал Бизнес
Источник: 24 Канал
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