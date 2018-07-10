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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Microsoft представила свой самый маленький и самый дешевый планшет из линейки Surface

49 Читати новину українською
Планшет Surface Go
Планшет Surface Go / theverge.com

Корпорация представила новый 10-дюймовый планшет Surface Go. Особенностью новинки является наличие физической клавиатуры, правда ее нужно будет купить отдельно.

Об этом сообщает The Verge.

При этом Microsoft сделала планшет доступным в ценовом сегменте, стоит новинка 400 долларов – это 10 400 гривен. Таким образом гаджет стал наиболее бюджетным и самым компактным устройством в линейке Surface.

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Surface Go 10-дюймовый дисплей с разрешением 1800х1200 пикселей. Работает устройство на 2-ядерном процессоре Intel Pentium Gold 4415Y. Доступны несколько модификаций планшета: с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

Surface Go

Планшет Surface Go стоит 400 долларов

Устройство получило 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную камеру для селфи.

Планшет работает под управлением Windows 10 S, также будет коммерческая версия аппарата для бизнеса с Windows 10 Pro.

Новинку можно приобрести в паре с клавиатурой. Ее также уменьшили, в соответствии с размерами планшета. На ней отсутствует "умный" бортик по периметру, при этом размеры тачпада увеличили — 101х56 мм. Ее можно приобрести за 99 долларов (2600 гривен), а за модель с тканевой поверхностью придется заплатить 129 долларов (3400 гривен).

Surface Go: видеообзор

Новинка поступит в продажу 2 августа. Цена стартует от 399 долларов за модель с 64 ГБ встроенной памяти.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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